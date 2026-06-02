Sheinbaum se deslinda de casos Mérida y Enjambre: “Cada quien su lugar”

La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia de dos de los casos de seguridad más sensibles de los últimos días: el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y las investigaciones que alcanzan a funcionarios municipales de Morelos.

“También le correspondió a la Fiscalía General de la República. Cada quien su lugar”, respondió al insistir en que el Ejecutivo no debe intervenir en procesos judiciales abiertos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó adelantar opiniones sobre las declaraciones emitidas en una corte federal de Nueva York, donde una jueza aseguró que existen pruebas abundantes dentro del caso contra Mérida Sánchez y que continúan llegando más acusados vinculados al expediente.

CASO MÉRIDA

Sheinbaum sostuvo que cualquier valoración corresponde a la Fiscalía General de la República. Foto: Cuartoscuro

y evitó especular sobre posibles implicaciones para autoridades mexicanas. “Le corresponde a la Fiscalía General de la República en su momento analizarlas”, respondió.

Operativo Enjambre

La presidenta mantuvo la misma postura cuando fue consultada sobre las versiones que apuntan a investigaciones contra alcaldes y funcionarios de Morelos dentro del Operativo Enjambre. Sheinbaum evitó confirmar nombres, cifras o avances específicos y reiteró que corresponde a la Fiscalía General de la República conducir las indagatorias.

“Como hemos dicho, si hay una denuncia ciudadana, si hay algún elemento que encuentre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Guardia Nacional que sea suficiente de acuerdo con su criterio para poder decirle a la Fiscalía para que se abra una carpeta de investigación respecto a un funcionario público, se hace."

“No es que haya una vigilancia de cada funcionario público en el país, sino que es a partir de denuncias ciudadanas. Entonces la Fiscalía tiene que informar si hay más investigaciones o no”, dijo.

Detalles del proceso judicial contra Gerardo Mérida Sánchez

El expediente contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa mantiene atención en ambos lados de la frontera debido al contexto de violencia que vive la entidad y a la relevancia que tuvo Mérida dentro de la estrategia de seguridad estatal.

Las referencias de la jueza a una gran cantidad de evidencia alimentan las expectativas sobre posibles revelaciones adicionales durante el proceso judicial en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno federal optó por no anticipar escenarios ni emitir juicios públicos.