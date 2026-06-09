Sheinbaum vincula huachicol fiscal con García Luna

El combate al huachicol fiscal se convirtió en uno de los ejes de la ofensiva política de Claudia Sheinbaum contra la oposición. Durante su conferencia matutina, la presidenta sostuvo que las investigaciones por contrabando de combustibles y corrupción muestran cómo operaron redes de negocios construidas durante los gobiernos del PRI y el PAN.

La mandataria aseguró que el ingreso ilegal de combustibles al país ha disminuido de manera significativa y señaló que la principal evidencia es el aumento en las ventas de Petróleos Mexicanos.

Según su explicación, una mayor comercialización de combustibles por canales formales refleja una reducción en la venta de producto introducido sin el pago de impuestos.

La declaración ocurrió después de una pregunta sobre presuntas redes de huachicol fiscal relacionadas con empresarios y operadores que habrían aprovechado esquemas de importación irregular para evadir contribuciones y mover combustible de origen ilícito.

El caso García Luna vuelve al centro del discurso

Sheinbaum aprovechó el tema para volver sobre el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

Afirmó que las investigaciones no sólo abarcan los vínculos del exfuncionario con el crimen organizado, sino también una red de contratos y ventas de equipo de seguridad a dependencias federales y gobiernos estatales.

Según la presidenta, varias empresas asociadas con García Luna vendieron tecnología de vigilancia, sistemas de seguridad y equipos especializados a precios inflados. En algunos casos, dijo, los productos llegaron con sobrecostos de hasta cuatro o cinco veces su valor real.

La mandataria sostuvo que parte de esas operaciones continuaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y derivaron en investigaciones administrativas, financieras y penales que todavía siguen abiertas.

Corrupción, combustible y disputa política

Sheinbaum respondió a las críticas de la oposición sobre presuntos actos de corrupción en los gobiernos de la Cuarta Transformación y argumentó que los casos documentados en administraciones anteriores muestran una escala distinta de desvío de recursos públicos.

En ese contexto, mencionó las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para recuperar recursos presuntamente desviados mediante contratos vinculados con García Luna y empresarios relacionados con esas operaciones. Señaló que existen resoluciones judiciales que obligan a devolver cientos de millones de dólares al Estado mexicano.

La presidenta adelantó que próximamente se presentará un informe detallado sobre el combate al huachicol fiscal. El gobierno busca utilizar los resultados de esas investigaciones como una muestra de que las redes de contrabando de combustibles, corrupción administrativa y protección política formaron parte de una misma estructura que operó durante años.