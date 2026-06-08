Tormenta tropical Boris amenaza costas de Guerrero y Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población de la costa del Pacífico a extremar precauciones ante el avance de la tormenta tropical Boris, fenómeno que amenaza con provocar lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que Boris se ubicaba a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, mientras las autoridades meteorológicas mantenían activa una zona de prevención por efectos de tormenta tropical.

Sheinbaum explicó que el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del sistema, que podría generar precipitaciones de gran intensidad en las próximas horas.

Presidenta pidió evitar situaciones de riesgo

La presidenta pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar situaciones de riesgo, especialmente en comunidades cercanas a ríos, arroyos y zonas propensas a deslaves o inundaciones.

"Es muy importante que tomen sus precauciones", señaló al advertir que el principal peligro asociado al fenómeno serán las lluvias torrenciales que impactarán gran parte del litoral del Pacífico.

Ante el avance de Boris, el gobierno federal activó los protocolos de emergencia mediante el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Plan Marina, con el objetivo de responder de manera inmediata ante posibles afectaciones.

Prevén temporada de lluvias más intensa

Sheinbaum adelantó que especialistas de la Comisión Nacional del Agua, Marina y centros meteorológicos ofrecerán información adicional sobre la temporada de ciclones, debido a que se prevé un año con precipitaciones superiores al promedio.

La mandataria explicó que las condiciones oceánicas actuales favorecen una temporada más activa, con mayores acumulados de lluvia y la posible formación de sistemas tropicales de mayor intensidad.

Las autoridades federales insistieron en que la población siga únicamente información oficial y atienda las recomendaciones de Protección Civil mientras Boris se aproxima a las costas del sur del país.