UNAM anuncia más lugares para licenciatura a horas de publicar los resultados del examen

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que este viernes se publicarán los resultados del examen de ingreso a licenciatura, que crecerá para este año en mil 454 espacios.

Detalles del Concurso de Selección y pase reglamentado

Explicó que 21 mil 962 ingresarán mediante el Concurso de Selección y 28 mil 151 por pase reglamentado, que provienen de CCHs y Preparatorias de la próxima Universidad.

Los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1, para las carreras del sistema escolarizado o en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia se podrán consultar en línea.

Innovación tecnológica en el examen de ingreso

De acuerdo con los resultados globales obtenidos por cada aspirante que presentó su examen de admisión a la licenciatura, para este ciclo escolar, la UNAM recibirá a 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso.

Las y los nuevos universitarios iniciarán su formación en alguna de las 134 carreras que ofrece la UNAM en sus diferentes sistemas.

Para este Concurso de Selección se inscribieron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen correspondiente. De este total, el proceso de ingreso de 2 por ciento de personas fue cancelado por haber realizado conductas contrarias a lo establecido en la convocatoria y en la legislación universitaria.

Además, por primera vez, el examen para nivel licenciatura se realizó en línea, lo que se traduce en brindar la oportunidad de seguir su proceso de ingreso a un mayor número de personas aspirantes que viven en diferentes regiones del país y del extranjero, sin necesidad de desplazarse.

Detalló que el sistema que se utilizó para aplicar los exámenes está basado en inteligencia artificial, una herramienta que permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen.