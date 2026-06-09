Velasco y Rubio acuerdan mantener coordinación en seguridad, migración y comercio

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una llamada telefónica de cerca de media hora con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que ambos revisaron los principales temas de la relación bilateral y acordaron mantener una comunicación permanente.

Velasco describió la conversación como "cordial" y "respetuosa", en un momento en que México y Estados Unidos mantienen negociaciones simultáneas en materia de seguridad, migración y comercio, informó un día después de que la cancillería informara oficialmente sobre el intercambio entre ambos funcionarios.

La seguridad ocupó buena parte de la conversación. Velasco explicó que ambos gobiernos dieron seguimiento a los mecanismos de cooperación fronteriza y combate al crimen organizado transnacional que forman parte del programa bilateral de seguridad y aplicación de la ley.

Llamada a Marco Rubio

La llamada ocurre además en la antesala de una reunión bilateral que se celebrará en la Ciudad de México con equipos de ambos países para revisar avances en seguridad, finanzas ilícitas y combate a organizaciones criminales. El encuentro contará con la participación del embajador estadounidense Ronald Johnson y funcionarios del gabinete de seguridad mexicano.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo este lunes una cordial y respetuosa llamada de trabajo con el secretario de Estado del @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), con quien dialogó sobre la relación entre México y Estados Unidos.



En la conversación telefónica ambos... pic.twitter.com/ZMhq1auz13 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2026

Otro de los temas centrales fue la migración. Velasco aseguró que México presentó resultados tanto en materia migratoria como en el combate al tráfico de fentanilo. Destacó que las incautaciones de esa droga en la frontera con Estados Unidos han disminuido 76 por ciento desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario señaló que la cooperación continuará bajo el compromiso de respetar los derechos humanos y de defender a la comunidad mexicana que reside en territorio estadounidense.

Revisión del T-MEC entra en la conversación

Aunque la política comercial no corresponde directamente a la cancillería mexicana ni al Departamento de Estado, ambos funcionarios también abordaron la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los temas que más atención concentra entre gobiernos e inversionistas.

Velasco informó que Rubio sigue personalmente las conversaciones relacionadas con el acuerdo comercial y coincidieron en la importancia de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

La conversación refleja la estrategia del gobierno mexicano de mantener abiertos los canales políticos con Washington mientras avanzan negociaciones sensibles en seguridad, migración y comercio. También anticipa un periodo de contacto más frecuente entre ambos gobiernos de cara a la revisión del T-MEC y a los desafíos compartidos en la frontera.