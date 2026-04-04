Necaxa hiló segundo triunfo y se puso a tiro de piedra de zona de Liguilla

Los Rayos llegaron a 16 unidades y se acomodaron en la novena posición de la tabla

Necaxa consiguió su segundo triunfo al hilo al derrotar 2-1 a Mazatlán en el Estadio Victoria, con lo que se puso a tiro de piedra de zona de Liguilla.

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Los Rayos llegaron a 16 puntos, en la novena posición, a solo una unidad de meterse a los ocho que clasifican a la Fiesta Grande, a cuatro jornadas de terminar la fase regular.

Además, la próxima fecha se medirán a Querétaro, uno de los peores equipos del certamen, para después enfrentarse a Tigres, en lo que podría ser un juego directo por clasificar a la Liguilla, ya que los felinos y América apenas están arriba de los rojiblancos en puntos.

Por su lado, Mazatlán se llevó un descalabro que lo dejó en la antepenúltima posición de la tabla con 11 puntos, por lo que los Cañoneros deben recuperarse en la recta final de la fase regular.

Necaxa se llevó el triunfo gracias primero al gol de Javier Ruiz. Al 16′, un error en la salida de Mazatlán terminó en pérdida de pelota y gran definición del atacante necaxista.

En la primera parte, la escuadra sinaloense logró empatar por medio del brasileño Fabio Gomes Netto al 41′, para poner el 1-1.

Pero en la parte complementaria, Alexis Peña encontró el 2-1 para los Rayos, gracias a un cabezazo dentro del área, luego de que el arquero salió muy mal y no pudo rechazar la pelota.

Así, Necaxa consiguió un muy valioso triunfo para seguir sumando y pelear por un boleto a la Liguilla, además de que en esta recta final, el conjunto rojiblanco poco a poco alcanza un mucho mejor nivel con relación a cómo inició este semestre.