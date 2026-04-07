NFL anuncia alianza global para 2026: boletos y beneficios exclusivos

La NFL y American Express firmaron un acuerdo global que permitirá a los aficionados acceder a preventas, experiencias exclusivas y beneficios especiales.

La NFL anunció una nueva alianza estratégica con American Express, que a partir de la temporada 2026 se convertirá en su socio oficial de pagos a nivel global, en un acuerdo multianual que busca fortalecer la experiencia de los aficionados dentro y fuera de los estadios.

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Con esta colaboración, los tarjetahabientes de American Express tendrán acceso a preventas exclusivas de boletos, así como a experiencias únicas en eventos clave de la liga, desde la pretemporada hasta el Super Bowl y el Draft. Además, podrán disfrutar de beneficios especiales en partidos internacionales y actividades organizadas por la NFL en distintas partes del mundo.

La iniciativa también contempla experiencias en sitio, promociones especiales y accesos preferenciales durante eventos emblemáticos. Entre ellos destacan zonas exclusivas, carriles rápidos y espacios VIP como lounges, principalmente para clientes con tarjetas de alta gama.

Uno de los primeros beneficios se reflejará en los Juegos Internacionales de la NFL, donde American Express ofrecerá preventas de entradas. Un ejemplo es el partido programado en Melbourne en 2026 entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers, donde los usuarios podrán acceder anticipadamente a los boletos.

De acuerdo con directivos de ambas organizaciones, esta alianza busca ampliar el alcance global de la NFL y reforzar el vínculo con sus seguidores. La liga apuesta por ofrecer experiencias más personalizadas, mientras que American Express consolida su presencia en el mundo deportivo.

La compañía financiera ya cuenta con acuerdos con equipos como Atlanta Falcons, New York Giants, New York Jets y Miami Dolphins, donde brinda beneficios similares en estadios y eventos locales.

Como parte de esta expansión, ambas marcas también lanzarán en Estados Unidos la tarjeta NFL Extra Points American Express, con la que los aficionados podrán acumular recompensas y acceder a experiencias exclusivas, desde entradas hasta productos oficiales.

Con este movimiento, la NFL continúa su estrategia de internacionalización, mientras que American Express refuerza su portafolio deportivo, que ya incluye decenas de ligas y eventos a nivel mundial.