NFL Draft 2026: conclusiones de las rondas 2 y 3 con sorpresas en Steelers, Cowboys y Jets

La segunda y tercera ronda del NFL Draft 2026 dejaron apuestas a futuro, dominio defensivo y una inesperada baja demanda de quarterbacks y corredores.

El segundo día del NFL Draft 2026 dejó mucho más que selecciones: marcó tendencias, confirmó estrategias y reveló prioridades de varias franquicias. Mientras algunos equipos apostaron por proyectos a largo plazo, otros reforzaron áreas urgentes, en una jornada donde llamó la atención la escasa demanda de quarterbacks y corredores.

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Con las rondas dos y tres completadas, también emergió una tendencia inesperada: el protagonismo de las alas cerradas, una posición que se convirtió en una de las más codiciadas del día.

Steelers construyen pensando en el mañana

Los Pittsburgh Steelers aprovecharon sus selecciones para fortalecer posiciones estratégicas y proyectar profundidad a futuro.

La franquicia sumó al receptor Germie Bernard y después apostó por el mariscal Drew Allar, un movimiento que apunta a desarrollar una alternativa de largo plazo en la posición.

La decisión refleja una visión de transición, con Pittsburgh buscando construir detrás de sus opciones veteranas.

Cowboys refuerzan una defensa que necesitaba respuestas

En Dallas, el enfoque siguió siendo claro: reconstruir la defensa.

Tras sus movimientos de primera ronda, los Cowboys añadieron al pass rusher Jaishawn Barham y complementaron ajustes con la llegada del linebacker Dee Winters vía canje.

Con ello, Dallas perfila una renovación importante en una unidad que arrastraba cuestionamientos desde la campaña pasada.

Jets frenan agresividad; Cardinals se enfocan en ofensiva

Los Jets, que habían sido protagonistas en la primera ronda, bajaron revoluciones y solo añadieron al esquinero D’Angelo Ponds, una decisión que generó debate por otras necesidades pendientes.

En contraste, Arizona mantuvo una ruta ofensiva clara. Tras sumar a Jeremiyah Love en primera ronda, fortaleció la línea y añadió al quarterback Carson Beck, una apuesta interesante para el desarrollo del proyecto.

Las alas cerradas fueron la gran tendencia

Una de las grandes historias del día fue el auge de los tight ends.

Hasta ocho alas cerradas fueron tomadas entre segunda y tercera ronda, confirmando el valor creciente de una posición cada vez más versátil en ofensivas modernas.

La cifra contrastó con el poco movimiento en quarterbacks y running backs, dos grupos que continúan cayendo más de lo esperado.

Quarterbacks y corredores siguen esperando

Solo Carson Beck y Drew Allar fueron seleccionados entre los mariscales en la jornada, mientras apenas un corredor, Kaelon Black, escuchó su nombre.

La baja demanda en ambas posiciones refuerza una de las grandes lecturas del Draft: los equipos parecen priorizar profundidad en otras áreas antes de invertir en talento ofensivo tradicional.

La historia emotiva del día

Entre estrategias y sorpresas, uno de los momentos más comentados lo protagonizó Kayden McDonald, quien decidió quedarse en la ceremonia tras no ser elegido en primera ronda y finalmente fue tomado por los Houston Texans.