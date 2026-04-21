NFL Draft 2026 en Pittsburgh: fechas, horario y los prospectos que marcarán el futuro de la liga

El NFL Draft 2026 ya tiene todo listo para convertirse en uno de los eventos más esperados del futbol americano. Durante tres días, los equipos elegirán a las futuras estrellas provenientes del futbol colegial.
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¿Cuándo es el NFL Draft 2026?
El evento se llevará a cabo del jueves 23 al sábado 25 de abril de 2026:
- Primera ronda: jueves 23 de abril
- Segunda y tercera ronda: viernes 24 de abril
- Rondas finales: sábado 25 de abril
Horario (Centro de México): 18:00 horas (inicio del jueves)
El draft se realizará en el Point State Park, ubicado en el corazón de Pittsburgh, donde se espera una gran asistencia de aficionados y ambiente de festival.
Equipos y primeras selecciones
- Los Las Vegas Raiders tendrán el primer pick, uno de los momentos más importantes del evento.
- Otros equipos con selecciones altas incluyen a Jets, Cardinals, Titans, Giants, Browns, Commanders, Saints y Chiefs.
Prospectos a seguir
Entre los nombres que más suenan para ser elegidos en los primeros lugares están:
- Fernando Mendoza (QB, Indiana)
- Jeremiyah Love (RB, Notre Dame)
- Sonny Styles (LB, Ohio State)
¿Dónde ver el NFL Draft 2026?
En México podrás seguirlo a través de TUDN, mientras que en Estados Unidos se transmite en distintos horarios según la zona:
- Este: 20:00 hrs
- Centro: 19:00 hrs
- Pacífico: 17:00 hrs
¿Por qué es importante?
El Draft define el futuro de la liga: cada elección puede cambiar el rumbo de una franquicia. Además, el primer pick suele convertirse en una de las figuras más observadas durante toda la temporada.