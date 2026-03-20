NFL y árbitros en crisis: el sindicato y la liga no llegan a acuerdo y preparan árbitros sustitutos para la temporada 2026

El convenio entre la NFL y su sindicato de árbitros vence el 31 de mayo sin acuerdo a la vista, por lo que la liga ya alista 150 árbitros sustitutos universitarios.

El futbol americano profesional enfrenta una crisis silenciosa que podría estallar antes de que arranque la temporada 2026. El convenio colectivo entre la NFL y la Asociación de Árbitros de la NFL (NFLRA) vence el próximo 31 de mayo, las negociaciones están en un punto muerto desde hace casi dos años y la liga ya activó su plan de contingencia: reclutar alrededor de 150 árbitros sustitutos provenientes de conferencias universitarias para cubrir la temporada en caso de que no haya acuerdo.

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Dos años negociando sin llegar a nada

El vicepresidente ejecutivo de la NFL, Jeff Miller, fue directo en el primer comunicado público de la liga sobre el asunto. Según sus palabras, en casi dos años de negociaciones «el sindicato no ha realizado ningún esfuerzo por colaborar» en un objetivo que, a su juicio, ambas partes deberían compartir: garantizar una cultura arbitral centrada en el desempeño y la rendición de cuentas.

Desde la perspectiva de la liga, las propuestas presentadas han sido concretas y generosas. La NFL ofrece un incremento lineal del 10% en los honorarios por partido durante la temporada regular y un aumento de hasta el 30% para quienes dirijan el Super Bowl. Sin embargo, hasta la fecha no se han celebrado negociaciones sustantivas sobre esas cifras. Miller señaló que el sindicato ha centrado sus exigencias en derechos de imagen y beneficios de viaje, incluyendo la posibilidad de que los árbitros viajen acompañados de familiares y amigos a los partidos en el extranjero, en lugar de abordar los aspectos económicos de fondo.

El plan B: árbitros universitarios y más poder para Nueva York

Ante el estancamiento, la NFL comenzó a contactar supervisores de arbitraje universitario para armar una lista de sustitutos. La búsqueda se inició en conferencias de menor nivel, pero las fuentes consultadas indican que la liga está ampliando el abanico. El proceso de incorporación arrancaría en mayo, con tiempo suficiente para verificar antecedentes antes del primer contacto con jugadores y entrenadores en los campos de entrenamiento.

Para compensar la falta de experiencia de estos árbitros en el nivel profesional, el comité de competición de la liga está ultimando una serie de cambios reglamentarios condicionales que transferirían parte de las responsabilidades de arbitraje —incluyendo la marcación de sanciones— al centro de operaciones “Art McNally Gameday Central” en Nueva York. Un paso audaz hacia la centralización del arbitraje que se debatirá durante la reunión anual de la liga, programada para el 29 de marzo en Phoenix.

El recuerdo amargo de 2012

El director ejecutivo de la NFLRA, Scott Green, manifestó su sorpresa ante la posibilidad de recurrir nuevamente a sustitutos, recordando lo ocurrido durante el cierre patronal de 2012, que se extendió 110 días y terminó en la cuarta semana de la temporada regular. En aquella ocasión, la calidad del arbitraje generó una ola de críticas y terminó con un acuerdo de emergencia tras una serie de errores que marcaron los partidos de esa etapa.

Green planteó dos preocupaciones concretas ante un eventual regreso a ese esquema: la mayor vulnerabilidad de los árbitros sustitutos ante las presiones de apostadores y los riesgos para la seguridad de los jugadores cuando los partidos son dirigidos por personas sin experiencia ante la velocidad e intensidad física del juego profesional. La NFL, por su parte, confía en que su centro de operaciones en Nueva York pueda mitigar al menos los problemas relacionados con la aplicación de las normas de seguridad.

Lo que gana un árbitro de la NFL

Un dato que pocas veces sale a la luz: los árbitros de la NFL no son empleados de tiempo completo de la liga. Según las fuentes, durante la temporada pasada el árbitro promedio percibió alrededor de 350,000 dólares anuales, dentro de una estructura que incluye honorarios por partido, bonificaciones, dietas por reuniones, compensaciones por preparación y otros beneficios. La NFL quiere además reorientar los bonos anuales hacia quienes registren un desempeño sobresaliente y ampliar el periodo de prueba para nuevos árbitros, actualmente fijado en tres años. El sindicato, en cambio, busca reducir ese periodo de prueba.

Con la reunión de Phoenix en el horizonte y el reloj corriendo hacia el 31 de mayo, la NFL podría enfrentarse al inicio de temporada más polémico en más de una década.