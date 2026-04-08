Nicolás Larcamón se culpó de goleada ante LAFC: “No gestionamos bien el partido”

El técnico dijo que los errores los pagaron caros y cambió el discurso de cara al Clásico Joven

A Nicolás Larcamón se le ha desinflado Cruz Azul en uno de los momentos más importantes de la temporada; la goleada sufrida de visita ante LAFC tiene a La Máquina con pie y medio fuera de la Concachampions, por lo que el sueño de ser el equipo más ganador del certamen está por esfumarse, a menos que ocurra un milagro en Puebla la próxima semana.

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Tras el duro descalabro en tierras angelinas, el entrenador argentino asumió toda la culpa y reconoció errores en el planteamiento del partido.

“Enfrentamos a un gran rival que fue muy contundente; es un tipo de encuentro que no gestionamos bien. Son noches donde se paga caro cada error”, admitió el técnico.

Los resultados ya no acompañan a Cruz Azul. Con esta derrota, suma cinco partidos sin ganar entre Liga MX y Concacaf. Además, en busca de rotaciones, probó a Erik Lira como defensa por izquierda, una posición poco habitual para él, en lugar de su rol natural en el mediocampo.

“Estamos en un momento de resultados no esperados y soy el principal responsable. No podemos permitir esta racha negativa”, aceptó Larcamón.

Nicolás Larcamón lo admite sin rodeos 🚨⚽



Se equivocó en el planteamiento del partido y Cruz Azul lo pagó caro. “Nos corrimos del plan… cada error se pagó”,#Concachampions pic.twitter.com/OP3Vb0BP9W — PressPort (@PressPortmx) April 8, 2026

Tienen que reaccionar ante América

La goleada obligó al técnico a cambiar su discurso, pues antes aspiraban a ser el club más ganador de la Concachampions, pero ahora el panorama luce complicado para Cruz Azul.

Por ello, el equipo deberá reaccionar de inmediato, ya que el próximo compromiso será el Clásico Capitalino frente al América. Aspirar a ganar tanto la Concacaf como la liga mexicana ahora parece un reto muy difícil.

“En cuatro días tenemos un clásico muy importante. El objetivo es el campeonato de liga y confiamos en revertir la serie en México”, concluyó el entrenador.