“No entiendo la decisión, tuvimos 18 días malos”; Nicolás Larcamón tras ser echado de Cruz Azul

Nicolas Larcamon head coach of Leon during the game America vs Leon, corresponding to Round 13 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on April 01, 2023.Nicolas Larcamon Director Tecnico de Leon durante el partido America vs Leon, Correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 01 de Abril de 2023.

El extécnico cementero fue a despedirse del plantel en La Noria y a recoger sus cosas del club

Nicolás Larcamón llegó temprano este jueves a La Noria para despedirse del plantel de jugadores de Cruz Azul, luego de que ayer lo echaron de La Máquina tras nueve juegos sin ganar incluida la eliminación en Concacaf.

LEE ADEMÁS: Liga MX: ¿Qué equipo es el más afectado por la baja de sus seleccionados rumbo al Mundial?

El ahora extécnico cementero se detuvo a hablar con la prensa apostada en la puerta principal del club y expresó que no entiende la decisión del presidente Víctor Velázquez, de correrlo a un partido de terminar la fase regular e iniciar la Liguilla, y consideró que en parte fue por presión de la afición.

“No me queda más que respetar la decisión; claramente no la entiendo, no la comparto”, expresó el técnico argentino a bordo de su vehículo, al señalar que la determinación responde en parte a la opinión popular.

“Se tuvieron 18 días malos”, decisión precipitada, consideró Larcamón

Larcamón consideró que la mala racha de resultados no era motivo suficiente para su salida, ya que a su juicio solo fueron 18 días malos y no un mal rendimiento prolongado.

Indicó que el declive comenzó tras la derrota ante Pachuca 1-2 en Puebla el 4 de abril, aunque previamente el equipo ya sumaba tres empates consecutivos ante Mazatlán, Monterrey (Concachampions) y Pumas.

“No dejan de ser proyectos muy grandes como para que se definan a partir de 18 días malos”, afirmó, al considerar que todavía había margen de mejora a corto plazo.

Por último, compartió el mensaje de despedida a sus jugadores, a quienes les deseó éxito rumbo a la Liguilla.

“Hace 19 días estábamos defendiendo un invicto de tres meses, habiendo ganado todos los Clásicos”, recordó, destacando que el equipo solo había perdido cuatro partidos en 37 juegos de liga.

“El futbol tiene estas cosas… me quedo tranquilo con la relación que habíamos sostenido y desearles lo mejor”, concluyó.