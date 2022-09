No está fácil en el Senado

Ricardo Monreal sabe que no la tiene fácil.

Conseguir en el Senado los 86 votos para que pase la reforma constitucional que deja al Ejército en las calles hasta 2028 es más difícil que en la Cámara de Diputados.

Con sus aliados, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sólo suma 75 y necesita, en caso de que asistan los 128 senadores, sacar de donde pueda los once que le hacen falta.

En el llamado Bloque de Contención dicen que se mantienen firmes en su rechazo, peeero… habrá que ver a la hora de los mandarriazos.

La presión desde el gobierno federal con expedientes y con amenazas de balconeo a los opositores pecadores -principalmente priístas y panistas – tal como hicieron en San Lázaro, es un factor que pesa.

Morena tiene 60 votos, PT 5, Verde 6, y PES 4, que suman esos 75.

Y, en la oposición, el PAN tiene 21, el PRI 13 -con uno que otro que podría decir “sí, cambié de opinión”-, por 11 de Movimiento Ciudadano (MC), tres del PRD y cinco sin grupo parlamentario.

– Tendrá que intensificar la presión y andar a la pepena para sumar esos once o nomás no habrá militarización -más- , se escuchó en radiopasillo.

Y ahora, Grupo Firme

Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer, con bombo y platillo, que habrá nuevamente concierto masivo en el Zócalo capitalino.

Sí, luego del 15 de septiembre, cuando Los Tigres del Norte cantaron antes y después del grito de Independencia, ante miles de mexicanos, toca al Grupo Firme.

La mandataria capitalina ya lo había anunciado, pero hasta ahora se concreta.

Será el próximo domingo 25 de septiembre y, obvio, gratuito, porque, si no, ¿dónde está el atractivo?

-¿Acaso andará en campaña la jefa de gobierno rumbo a 2024 se escuchó en radiopasillo?

Ahora es crítico

John Ackerman ahora es un ácido crítico de Morena y Andrés Manuel López Obrador.

O al revés, volteado.

El orden de los factores no altera el producto.

¿O sí?

El esposo de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, asegura que ni Mario Delgado ni Citlalli Hernández debieron reelegirse como presidente y secretaria general del partido, respectivamente, en el tercer Congreso nacional que se llevó a cabo el sábado.

-Morena es el PRI reloaded , asegura el académico e integrante del ala opositora del partido, se escuchó en radiopasillo.

¿Y la alianza?

En el Estado de México ya pasó el informe de Alfredo del Mazo Maza y al PAN y al PRD les urge saber con quién van a competir por la candidatura de la alianza Va por México… si es que se mantiene.

Y es que las diferencias entre los tres partidos no son sólo a nivel federal, sino estatal.

El PRI no lleva prisa por dar a conocer quién es el o la candidato o candidata que enfrentará a Delfina Gómez Álvarez, la ex secretaria de Educación que confunde Cananea, Hermosillo y Jalisco, y que es ya la elegida de los dioses, aunque aún no sea oficial por tiempos electorales.

A Delfina la envió Andrés Manuel a buscar por segunda ocasión la gubernatura del Estado de México.

– Morena, mientras, avanza y avanza, se escuchó en radiopasillo.