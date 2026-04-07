No había motivo para las movilizaciones, se están atendiendo sus demandas de octubre: Segob

Indicó que, de 20 entidades previstas, hubo 11 bloqueos en 9 estados, con 575 personas y 161 vehículos

La Secretaría de Gobernación (Segob) desestimó las movilizaciones que este lunes llevaron a cabo transportistas y productores del campo, al afirmar que se han estado atendiendo sus demandas y los acuerdos avanzan en los tiempos establecidos, por lo que no había motivo para estas acciones.

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Informó que de las 20 entidades en las que se contempló habrían afectaciones inicialmente, se presentaron 11 bloqueos parciales o totales en 9 estados, con una participación total de 575 personas y 161 vehículos.

Las entidades fueron Baja California; Chihuahua; CDMX en la México-Toluca -con la mayor afectación al no deshabilitar las autoridades el mecanismo “ponchallantas”; Morelos; Sinaloa; Guanajuato; Tlaxcala, donde se dio la mayor concentración; Veracruz y Zacatecas.

De ahí que la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez llamó a los manifestantes a evitar paralizar las vías de comunicación y “privilegiar las vías de entendimiento”, pues afirmó que las mesas de diálogo están puestas para reactivarse en el momento que decidan; es más, aseguró que los dirigentes tienen los teléfonos de todos los funcionarios, “hasta el particular de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

En conferencia de prensa reiteramos el llamado a organizaciones de transportistas y agricultores, que se movilizan, a no obstruir vías de comunicación para evitar afectaciones a la población. Informamos que sus demandas han sido atendidas puntualmente. En el @GobiernoMX… pic.twitter.com/4lqXyOOQ3H — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 6, 2026

Recordó que desde el pasado mes de octubre -cuando se hizo la más grande movilización en el país de productores y transportistas- y hasta la fecha, se han celebrado 27 reuniones con productores, 17 de manera presencial en oficinas gubernamentales, 6 en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y 4 reuniones virtuales.

De las sesiones de trabajo se estableció una agenda con 5 puntos: apoyos complementarios al precio, acceso a financiamiento, apoyo a la comercialización, acceso al programa de acopio de alimentación para el bienestar, y apoyo a proyectos productivos.

En tanto, César Yáñez, subsecretario de Gobernación, dijo con respecto al sector transporte, se han llevado a cabo mesas de atención con la participación de autoridades federales, incluyendo la Guardia Nacional (GN), para atender temas prioritarios como seguridad carretera y simplificación de trámites.

De 29 peticiones recibidas en noviembre pasado, 20 han sido atendidas, como la construcción de 10 paraderos seguros en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; se han cerrado más de 700 accesos carreteros irregulares, y se ha fortalecido operativos de seguridad en carreteras en coordinación con la GN, entre otros.

Entrada la noche, la Segob informó que tras la intervención institucional y mecanismos de diálogo, seguían activos 5 bloqueos en carreteras de 5 entidades, esto, en la carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado, en Baja California.

También en la carretera federal 110, Pénjamo–La Piedad Michoacán, Guanajuato; autopista México-Guadalajara (caseta Contepec), Tlaxcala; carretera federal 136 México-Veracruz y, autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, en Morelos.