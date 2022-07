No hay seguridad de lograr las dos terceras partes en la Cámara de Diputados: Noroña

RITA MAGAÑA

Foto: Cuartoscuro

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que no hay seguridad de lograr las dos terceras partes en la Cámara de Diputados para aprobar la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se discutirá en San Lázaro.

“¿Llegaremos a un acuerdo? No lo sé, se requieren dos tercios” para la aprobación de la iniciativa presidencial, mencionó.

Además, aclaró que la propuesta no plantea desaparecer el Instituto Nacional Electoral, como lo consideró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien en su momento señaló que “si me corre el INE, no importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados”.

“Está abierta la discusión en la Cámara de Diputados, no se plantea la desaparición del INE, sino de un órgano electoral que verdaderamente sea independiente, autónomo y democrático”, precisó.

En conferencia de prensa en el Senado, Fernández Noroña precisó que en todas las iniciativas de reforma electoral presentadas, se reconoce que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con su actual formato, “no sirven”.

En otro tema, el diputado del PT afirmó que no hay “piso parejo” en el proceso interno por la candidatura presidencial de Morena y respaldó el proselitismo electoral que tienen las llamadas “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El aspirante presidencial reiteró que le parece “muy bien” que los precandidatos del oficialismo se estén moviendo, pues la “Constitución establece el derecho de libre reunión y manifestación”.

Aseveró que el INE no puede y no debe pretender censurar a quienes en Morena aspiran a suceder al presidente López Obrador y tampoco puede creerse un poder por encima de los poderes de la República.

Respaldó a López Obrador de que el pueblo será quien decida, de que no hay señales, no hay candidatura y no habrá “dedazo”.

Reconoció que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tienen una ventaja legítima por encima de los demás aspirantes y por eso difícilmente habrá “piso parejo”.

“Que las ventajas que hay, son ventajas legítimas, yo ya quisiera una cancillería para un domingo, una secretaría de Estado o una jefatura de Gobierno, pero es legítimo, porque ahí esa responsabilidad tienen y la desempeñan con talento y con honor y nunca he pedido piso parejo, de manera natural eso no existe, no puede existir”, expresó.