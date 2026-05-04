No me ayudes, compadre

Arturo Zaldívar quiso aclarar el tema del fuero de Rubén Rocha Moya y terminó abriendo otro frente. Según el ministro en retiro, al pedir licencia como gobernador de Sinaloa, Rocha perdió la inmunidad procesal porque el fuero protege la función, no a la persona. La frase cae en plena crisis política por las acusaciones en Estados Unidos contra Rocha y otros funcionarios sinaloenses. La FGR había puesto candados con la falta de pruebas suficientes y la necesidad de desafuero para actuar. Pero Zaldívar corrigió la segunda parte. Y ese mensaje se escuchó hasta Washington: si ya no ejerce el cargo, puede ser detenido.

Peras con manzanas

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a intentar “dar línea” a los medios al quejarse de que, según él, se ha dado mayor cobertura al caso de Rubén Rocha Moya que al de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a quien acusa de permitir la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Para Noroña, ahí está la diferencia: un caso se amplifica y el otro, pese a que -dice- “todas las pruebas le incriminan”, no provoca la misma exigencia mediática.

Llamados a misa

Grupos ambientalistas denunciaron que pese a que la presidenta Sheinbaum anunció públicamente que se reubicará a las escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas, por los riesgos para los alumnos, Pemex y la Secretaría de Educación Pública han incumplido, sin justificación, la instrucción presidencial. Señalaron que a pesar de dos incendios, una nube tóxica y una fuga de gas en la refinería, aún no hay respuesta concreta de cuándo y a dónde se reubicarán.

Ustedes confíen

Ante dudas sobre si la base de datos de programas sociales podría mezclarse con la dirigencia partidista de Morena con el arribo de Ariadna Montiel, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que todo está “blindado”. Sin detallar mecanismos, sostuvo que la información se mantiene protegida a favor del pueblo. En un tema donde los padrones suelen generar más preguntas que respuestas, la garantía se limita, por ahora, a la certeza oficial de que no habrá cruces.

Aclaración

Ante versiones que se han difundido en redes sociales, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, negó que tenga cuenta bancaria en HSBC y, por tanto, que se le haya congelado recurso alguno. Aclaró que aunque generalmente no acostumbra desmentir este tipo de rumores, ante la insistencia de esta noticia falsa optó por salir a aclararlo.

No se les olvida

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra volvió a señalar que la represión de 2006 en Atenco sigue cómodamente instalada en la impunidad. Han pasado casi veinte años desde los operativos policiales y, sorpresa, nadie relevante ha pagado por ello. El movimiento insiste en exigir castigo para los responsables y mantiene viva la memoria, no por nostalgia, sino como una forma bastante incómoda de presión política. Porque, aparentemente, olvidar no les parece una estrategia tan brillante como a otros.