El líder de MC afirmó que el gobierno federal debe deslindarse de él de manera inmediata y permitir que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el gobierno federal debe deslindarse del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha de Moya , de forma inmediata y permitir que sea investigado.

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Tras las acusaciones dadas a conocer en Estados Unidos, consideró que con la severidad con la que han actuado frente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, debe ser el parámetro y subrayó que Rocha no debe seguir siendo gobernador.

“El gobierno federal debe deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado. La severidad con la que han actuado frente a la gobernadora de Chihuahua debe ser el parámetro. Lo mismo aplica para el @senadomexicano. Rocha no debe seguir siendo gobernador”, dijo a través de sus redes sociales.

El gobierno federal debe deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado.



La severidad con la que han actuado frente a la gobernadora de Chihuahua debe ser el parámetro. Lo mismo aplica para el @senadomexicano.

Rocha no debe seguir siendo gobernador. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 29, 2026

A su vez, el diputado Pablo Ahued sentenció que las acusaciones contra el gobernador sinaloense son muy graves y hay que esperar a ver la postura oficial que asuma el gobierno de México y advirtió que debería deslindarse para que pueda ser investigado.

Sin embargo, recordó que a año y medio de esta Legislatura no se ha instalado la Comisión Bicameral de Seguridad, pese a que es espacio idóneo para que se aborden temas de esta trascendencia.

El legislador de MC dijo que es irresponsable politizar las acusaciones de una Corte de Estados Unidos con una agenda partidista y precisó que las acusaciones contra Rocha Moya se han presentado desde hace mucho y ante los vacíos dejados por el gobierno de México en el combate al crimen organizado da pie a que desde otros países se levanten investigaciones.

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Insistió en que el Senado no tiene atribuciones para llamar a comparecer a los gobernadores, pero la Comisión Bicameral sí puede abordar el tema.

Finalmente, el diputado Ahued pidió que el tema no se reduzca a un ataque político ni a una defensa automática, sino que se atienda con responsabilidad institucional y con base en elementos sólidos.