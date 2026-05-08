No se andan por las ramas

Estados Unidos ya escaló la presión. Según CBS News, el Departamento de Estado inició una revisión de los 53 consulados mexicanos en su territorio, con la posibilidad de cerrar algunas sedes. La señal llega en el peor momento bilateral: muerte de agentes de la CIA y acusaciones contra políticos mexicanos por vínculos con el narcotráfico. Washington dejó de mandar mensajes suaves. Ahora revisa consulados, amplía inteligencia, habla de corrupción y mantiene abierta la puerta a más casos. Falta ver si la respuesta del gobierno mexicano es invocar más soberanía, o entender la indirecta para cooperar en serio contra el crimen organizado.

Amenaza electorera

Ricardo Monreal bajó el tono a la amenaza de Donald Trump sobre atacar cárteles en México si el gobierno no lo hace. La llamó discurso electorero rumbo a la elección estadounidense y descartó cualquier escenario de intervención. El mensaje busca cerrar filas con Sheinbaum y evitar pánico político en un momento donde Washington ya no sólo presiona con declaraciones, también con nuevas acusaciones contra políticos mexicanos. Monreal dice que no hay miedo y que presenten pruebas. Así que la apuesta oficial es resistir con nacionalismo, pero también es un riesgo confundir campaña ajena con presión real.

Saberse impune

Al senador Gerardo Fernández Noroña ya nada le preocupa. Absolutamente nada. Ni las críticas, ni los señalamientos, ni el desgaste político, ni siquiera las acusaciones que rodean a “renombrados morenistas” como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa señalados desde Estados Unidos. Él vive en un estado de paz que haría sentir ansioso a cualquier gurú espiritual. “Estoy tranquilísimo”, dijo, con la serenidad de quien descubrió que en la política mexicana todo resbala si se dice con suficiente seguridad. Mientras el pueblo los apoye, aseguró, le hacen “lo que el viento a Juárez”.

A la elección y más allá

Claudia Sheinbaum anunció la salida de Tatiana Clouthier del Instituto de Mexicanos en el Exterior, una renuncia que, según explicó, responde a su intención de meterse de lleno al ajedrez político en Nuevo León rumbo a 2027, porque hasta las ambiciones llevan reglamento en Morena. La Presidenta sostuvo que Clouthier hizo un trabajo sólido en la vinculación con comunidades mexicanas en Estados Unidos y otros países, y dejó claro que la separación ya había sido aceptada desde el día anterior. Nomás fue a cumplir con avisarle de viva voz. Menos mal.

Puras buenas intenciones

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, festejó la aprobación de la reforma sobre el sistema público de cuidados y agradeció al Congreso capitalino el respaldo a una iniciativa que calificó como histórica. El siguiente paso, bastante menos festivo, será encontrar el dinero para echarla a andar. Porque mientras en el discurso ya se habla de una “revolución de los cuidados”, las propias proyecciones del Gobierno de la Ciudad de México reconocen que se necesitarán al menos 10 mil millones de pesos… anuales.