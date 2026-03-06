Nos vemos en el plan B

El PT cerró la puerta a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Reginaldo Sandoval confirmó que sus 49 diputados votarán en contra porque consideran que rompe con el sistema de representación construido desde 1977. “49 de 49”, dijo. Pero dejó otra puerta abierta: el llamado plan B. Si los cambios llegan vía leyes secundarias y hay consenso, podrían acompañarlos. El mensaje político es doble. No a la reforma constitucional. Sí a negociar ajustes posteriores. Eso sí, en el PT insisten: la diferencias con Morena en este tema no rompen la alianza rumbo a 2027 y 2030.

A toda prisa

Ante dicho escenario, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados buscan acelerar la discusión de la iniciativa presidencial y dar paso al plan B, basado en modificaciones a las leyes secundarias. Así, se prevé que el próximo 11 estará listo el dictamen para ser votado en comisiones y luego pasar al pleno.

Va por Quintana Roo

Rafael Marín Mollinedo, titular de Aduanas y viejo operador de López Obrador, levantó la mano para la gubernatura de Quintana Roo en 2027. “Todo el que respira, aspira”, dijo en Palacio Nacional. Su nombre no es uno más. Las aduanas han estado bajo presión por investigaciones de contrabando y huachicol fiscal. Aun así, el funcionario mantiene presencia política en el estado y ya conversa con liderazgos locales. Para Sheinbaum es una herencia incómoda del obradorismo, pero es un serio aspirante con peso interno.

De orientación en orientación

La presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir que la selección de candidaturas para las elecciones de 2027 es asunto exclusivo de Morena y no del gobierno federal, porque su investidura presidencial no está para meterse en la vida interna del partido que la llevó al poder. Eso sí, no pudo resistirse a dejar “una pequeña orientación”: la mejor forma de posicionarse políticamente no es con espectaculares ni campañas vistosas, sino tocando puertas y hablando con la gente casa por casa. Traducción libre para quienes dominan el dialecto político: yo no me meto… pero si van a hacerlo, háganlo así. Algo que suele significar: no diré qué hacer, pero todos entendimos perfectamente el mensaje.

El imperio contraataca

A pesar de que Washington tiene los ojos puestos en Medio Oriente, la administración Trump mantiene otro frente abierto en América Latina. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, no descarta acciones militares directas contra organizaciones del narcotráfico, incluso sin el consentimiento de los gobiernos locales, si estos -según Washington- no hacen lo suficiente contra los “narcoterroristas”. Al mismo tiempo, Kristi Noem será la enviada especial del programa Escudo de las Américas, una estrategia que reúne a 13 países de la región… con una ausencia que no pasó desapercibida: México. Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum respondió que su gobierno no fijará postura hasta conocer el verdadero propósito del encuentro. Antes de subirse a la mesa, quiere saber si la invitación es para dialogar… o para escuchar órdenes.