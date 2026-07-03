¿Y ahora por dónde? Accesos al Fan Fest del Zócalo cambian de ubicación

¿Piensas ir al Fan Fest del Zócalo? Tienes que saber que los accesos para este lugar donde las personas se reúnen a ver los partidos cambiarán a partir de este sábado 4 de julio.

Las que estaban en la calles 5 de Mayo y Tacuba ahora permanecerán cerradas y los aficionados que acudan al Zócalo, ahora deberán incorporarse por las calles 20 de noviembre y Pino Suárez.

Y es que desde la tarde del viernes, los filtros de revisión para quienes ingresaban al festival por las calles a un costado de la Catedral estaban deshabilitados.

Ahora quienes acudan deberán rodear la zona de activaciones en el Zócalopara salir a la calle Venustiano Carranza e incorporarse a los filtros de 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Filtros y revisiones

Al llegar al punto de acceso, personal a cargo harán revisiones de mochilas, bolsas y cangureras más rigurosas para evitar el ingreso de alcohol, drogas o de objetos punzocortantes.

Además tampoco se permitirá el acceso a objetos como desodorantes, bloqueador solar y otros objetos.