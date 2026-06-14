Caos vehicular por accidente en autopista México-Pachuca

Un accidente en la autopista México- Pachuca complicó las vialidades a los viajeros que transitaban por ahí alrededor de las 10 de la mañana. Y es que desafortunadamente 2 unidades de transporte público derivaron este domingo en una volcadura que dejó varios lesionados y cierre de vialidades.

El hecho ocurrió a la altura de San José, Tlalnepantla, Estado de México, a un costado de la colonia Colinas de San José. Se presume que fue un percance ocurrido debido a que ambas unidades de transporte público venían compitiendo por ganar el paso (carreritas) y esto derivó en un choque.

Al sitio, arribaron elementos de la Guardia Nacional, paramédicos de Protección Civil de Ecatepec, la policía municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos. Las maniobras de rescate y despeje del espacio están causando largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vialidad, que van a vuelta de rueda.

Choque ocasiona tránsito en Indios Verdes

Se trataba de un microbús y un autobús, que circulaban hacia la zona de Indios Verdes y la Alcaldía Gustavo A. Madero. Ambos conductores, según relatan los pasajeros que lograron salir de las unidades, venían "picudeándose y echando carreritas desde antes". Esto ocasionó que colisionaran.

Volcadura de microbús en la México-Pachuca, a la altura de Av. San José, en #Tlalnepantla.



Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional y Policía atienden la emergencia.



Al menos 15 personas lesionadas.



Fuerte afectación vial con dirección a la #CDMX.#HalcónOnce ?? pic.twitter.com/nntS8FG167 — Halcon (@HalconOnce) June 14, 2026

El microbús se volcó después del impacto y quedó aplastado sobre el asfalto. El personal de bomberos intervino para rescatar a los pasajeros atrapados dentro de la unidad. Hasta ahora, se reportan 15 lesionados con heridas graves, que ya fueron trasladados a hospitales cercanos para brindarles atención.

Por ahora, un solo carril está habilitado hacia la Gustavo A. Madero. Del paradero de los conductores no se sabe nada hasta el momento y se desconoce las identidades de las personas lesionadas.

Alternativas viales por la zona

Para quienes circulan por la México-Pachuca con dirección a Indios Verdes, la alternativa es Avenida Centenario, que conecta hacia el Metro Martín Carrera.