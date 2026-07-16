Cuauhtémoc vigila la calle Niza para evitar el regreso de puestos ambulantes

La alcaldía Cuauhtémoc reforzó la vigilancia en la calle Niza, en la colonia Juárez, con el despliegue permanente de elementos de la Policía Auxiliar del Sector 64 Orión para impedir que comerciantes vuelvan a instalar puestos sobre las banquetas de ese corredor de la Zona Rosa.

Medidas tras operativo de retiro de puestos en calle Niza

La medida fue adoptada después del operativo realizado días atrás en esa vialidad, donde fueron retiradas estructuras utilizadas para la venta de alimentos que, de acuerdo con la demarcación, invadían el espacio destinado al tránsito peatonal. Durante esa intervención, algunos comerciantes afirmaron contar con el respaldo de la asociación Pro Diana para ocupar el lugar.

Estrategia de la alcaldesa Alessandra Rojo para preservar el espacio público

De acuerdo con la demarcación, la presencia policial permanecerá por tiempo indefinido como parte de las acciones implementadas por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para impedir una nueva ocupación irregular de la vía pública y garantizar que las banquetas permanezcan libres para la circulación de peatones.

Indicó también que la recuperación de la calle Niza fue resultado de diversos reportes ciudadanos en los que se denunciaba la invasión de banquetas, situación que, aseguró, afectaba la movilidad de vecinos, trabajadores y visitantes que diariamente transitan por esta zona de la colonia Juárez.

Precisó que estas acciones forman parte de la estrategia para preservar el orden en el espacio público y hacer cumplir la normatividad vigente en la Ciudad de México.

En ese sentido, recordó que el artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México considera una infracción contra el entorno urbano colocar, de manera temporal o permanente y sin autorización, elementos destinados a la venta de productos o a la prestación de servicios en la vía pública.

Por ello, los elementos de la Policía Auxiliar del Sector 64 Orión continuarán con labores de vigilancia en la calle Niza para evitar que los puestos retirados vuelvan a instalarse y mantener libre el paso peatonal en ese corredor de la Zona Rosa.