Instalan alcoholímetros para fiesta del México vs Chequia ¿Dónde se ubican?

La emoción por el partido entre México y Chequia en la Copa Mundial 2026 ya se siente en calles, plazas y puntos de reunión de la Ciudad de México, donde miles de aficionados se preparan para seguir el encuentro y celebrar un posible resultado favorable para el Tricolor.

Sin embargo, junto con el ambiente mundialista también llegan medidas especiales de seguridad que podrían cambiar los planes de quienes pensaban extender la fiesta en el espacio público.

Con pantallas gigantes, cierres viales y un amplio despliegue operativo, las autoridades capitalinas anunciaron acciones para mantener el orden durante una de las jornadas con mayor concentración de personas en la capital.

En Ovaciones te decimos todos los detalles del operativo que llevarán a cabo las autoridades capitalinas durante las celebraciones del partido México vs Chequia, así como los puntos donde se ubicarán los alcoholímetros.

CUARTOSCURO



Habrá alcoholímetros durante festejos del México vs Chequia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que como parte del operativo especial por el partido entre México y Chequia se instalarán puntos del programa Conduce Sin Alcohol para reforzar la seguridad durante los festejos.

La mandataria explicó que el objetivo es garantizar que la convivencia en espacios públicos ocurra de manera ordenada y reducir riesgos relacionados con el consumo de alcohol durante las celebraciones.

Además del despliegue del alcoholímetro, el operativo contempla presencia de personal de seguridad, monitoreo permanente y medidas especiales en zonas donde se espera una mayor concentración de asistentes.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a disfrutar del encuentro de manera responsable y respetar las disposiciones vigentes durante la jornada mundialista.

¿Dónde habrá alcoholímetros hoy, miércoles 24 de junio?

De acuerdo con el anuncio oficial, los puntos de alcoholímetro estarán desplegados a lo largo de Paseo de la Reforma.

La medida abarcará especialmente el corredor donde se concentran actividades relacionadas con el partido y las celebraciones posteriores.

Las zonas con presencia operativa incluyen:

Paseo de la Reforma , con despliegue permanente de puntos del programa Conduce Sin Alcohol .

Tramo comprendido entre la glorieta de la Diana Cazadora y la calle de Niza.

Áreas cercanas a las pantallas gigantes y espacios habilitados para reuniones de aficionados.

Como parte del dispositivo también permanecen cerrados los carriles centrales de Reforma en ese tramo para facilitar el desarrollo de actividades y controlar el flujo de personas.

Las autoridades señalaron que el objetivo no es impedir la convivencia entre aficionados, sino evitar incidentes relacionados con el consumo de alcohol y reforzar la seguridad vial.

En la Ciudad de México trabajamos por la seguridad de todas y todos, por eso tendremos desplegados puntos de alcoholímetro en todo Reforma. La convivencia en el espacio público está permitida, el alcohol no.



De forma coordinada, llevamos a cabo acciones para que disfrutes del... pic.twitter.com/5nRXZ4sAwg — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 24, 2026

Fiesta del México vs Chequia sin alcohol

Para quienes pensaban continuar la celebración después del partido, las autoridades confirmaron que este miércoles 24 de junio también se mantiene una aplicación temporal de Ley Seca en zonas específicas de la Ciudad de México.

La restricción no aplica para toda la capital, únicamente para áreas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Colonias donde habrá Ley Seca

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Horario de Ley Seca

La medida entró en vigor este miércoles 24 de junio a partir de las 15:00 horas y concluirá hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

Las brigadas de supervisión realizarán recorridos para evitar venta irregular de bebidas alcohólicas durante el operativo.

¿Quiénes sí podrán vender alcohol?

Las restricciones contemplan excepciones para establecimientos que operan bajo ciertas condiciones:

Restaurantes

Hoteles

Salones de fiesta

Clubes privados

Salas de cine

Teatros

Auditorios

En estos casos únicamente estará permitida la venta de bebidas alcohólicas por copeo y acompañadas de alimentos.

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