Bloqueos y cierres viales en CDMX por manifestaciones de la CNTE

Las movilizaciones sociales en la Ciudad de México son cosa de todos los días y este 16 de junio definitivamente no es la excepción. Pues a más de 15 días del inicio de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una vez más habrá cierres viales.

De acuerdo con los últimos reportes, manifestantes de la Coordinadora cerraron algunas importantes vialidades de la CDMX como endurecimiento de medidas para presionar a las autoridades a dar cumplimiento a su pliego petitorio.

Cierres viales de la CNTE

El día de ayer, la manifestación magisterial tomó las principales casetas de ingreso a la Ciudad de México y el día de hoy, llevan más de 2 horas con cierres en vialidades como:

Avenida Paseo de la Reforma

Insurgentes Nortes

Bucareli

Alternativas viales

Para evitar estas áreas de conflicto vial, puedes utilizar vías como:

Circuito interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje central Lázaro Cárdenas

MAPA DE BLOQUEOS.

Estas son las rutas con bloqueos y las alternativas viales este 16 de junio. Imagen: Nano Banana Pro

Transporte público afectado

Además de los bloqueos en las avenidas, el servicio de las líneas 1 y 7 del Metrobús se ha visto interrumpido. De acuerdo con la página oficial del Metrobús, las estaciones afectadas de la L1 son: Reforma y Hamburgo y de la L7: Desde Hidalgo hasta El Ángel.

El servicio de la Línea 1 del Metrobús opera de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Insurgentes. Mientras que la Línea 7 opera de Indios Verdes a Glorieta Violeta y de Campo Marte a la Diana.

Además de estos bloqueos, los maestros han concentrado sus jornadas de protesta en instalaciones gubernamentales como: