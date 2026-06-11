Clara Brugada cambia de sede para seguir el arranque del Mundial

De última hora, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, cambió de sede para seguir el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Aunque estaba prevista su asistencia al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, presenciará el encuentro entre México y Sudáfrica desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Horas antes, el Gobierno de la Ciudad de México había informado que Clara Brugada acudiría al Fan Fest del Zócalo alrededor del mediodía para acompañar las actividades organizadas con motivo del arranque del Mundial.

La decisión se conoció después de que la propia jefa de Gobierno promoviera durante la mañana el Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución.

A través de un mensaje difundido en redes sociales anunció la apertura del Zócalo al público, informó que serían retiradas las vallas colocadas en el perímetro y convocó a la ciudadanía a acudir a las pantallas gigantes instaladas para seguir el debut de la Selección Mexicana.

En el mismo mensaje detalló que el acceso al primer cuadro de la ciudad se realizaría por las calles de 20 de Noviembre y Pino Suárez, además de invitar a los aficionados a participar en las actividades organizadas con motivo del inicio de la Copa del Mundo.

Además del Zócalo, el gobierno capitalino habilitó 18 sedes alternas en distintas alcaldías para la transmisión de los encuentros mundialistas.

¡Hoy la Ciudad de México hace historia!



Las puertas del Fan Fest en el Zócalo se abrirán a las 10:00 de la mañana para recibir a miles de aficionados de todo el mundo para vivir la inauguración del #Mundial2026.



Ahí estaré, junto a ustedes, para vivir esta fiesta histórica que... pic.twitter.com/bMYths52Nc — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

El Recodo tocará después del inicio del Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también recordó que después de los festejos tocará la Banda El Recordo, por lo que pidió a los asistentes quedarse para cerrar con broche de oro el inicio del Mundial 2026.



