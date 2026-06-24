Autoridades de la CDMX alertan por inmuebles con riesgo de colapso ¿Dónde se encuentran?

La antigüedad de numerosos inmuebles y la falta de mantenimiento continúan generando riesgos en la alcaldía Cuauhtémoc, donde autoridades de Protección Civil han detectado construcciones con daños estructurales que podrían agravarse ante las lluvias y el desgaste acumulado durante décadas.

Uno de los casos revisados recientemente se localiza en la calle Violeta, en la colonia Guerrero, donde personal técnico realizó una inspección para evaluar las condiciones de un inmueble que presenta afectaciones asociadas al paso del tiempo y a la ausencia de trabajos de conservación.

De acuerdo con la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, gran parte de los inmuebles que requieren supervisión tienen varias décadas de antigüedad y algunos superan los cien años, una condición que incrementa la necesidad de mantenimiento preventivo para evitar desprendimientos, colapsos parciales o daños mayores.

Fotos: Alcaldía Cuauhtémoc



Las revisiones, explicó la demarcación a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, forman parte de una estrategia para identificar inmuebles que representen algún riesgo para quienes los habitan o para las personas que circulan en sus inmediaciones, particularmente en zonas con construcciones antiguas, como la colonia Guerrero y otros puntos de la demarcación.

También señalaron que uno de los principales obstáculos para atender estos casos es la imposibilidad de ingresar a ciertos predios debido a conflictos entre propietarios o poseedores, así como la negativa de algunos habitantes a permitir las inspecciones técnicas, lo que retrasa la elaboración de diagnósticos y la definición de medidas preventivas.

Ante este panorama, Protección Civil llamó a los habitantes de inmuebles que presenten grietas, hundimientos, inclinaciones o señales visibles de deterioro a solicitar una evaluación técnica, con el fin de prevenir riesgos y evitar emergencias.

Fotos: Alcaldía Cuauhtémoc



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