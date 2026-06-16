Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresiones durante operativo; hay un detenido y policías heridos

La tensión en uno de los corredores turísticos más emblemáticos de la Ciudad de México volvió a encender las alarmas.

Un operativo de ordenamiento en la Zona Rosa derivó en momentos de violencia, movilización policial y acusaciones políticas que han reavivado viejos enfrentamientos entre grupos de comerciantes y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lo ocurrido en una de las zonas más concurridas de la alcaldía Cuauhtémoc no solo dejó personas lesionadas, sino también nuevos señalamientos que podrían escalar el conflicto.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que sucedió durante un operativo encabezado por Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc.

Foto: @AlessandraRdlv



Operativo de la alcaldía Cuauhtémoc termina en riña

La noche de este martes, personal de la alcaldía Cuauhtémoc acudió a la calle Génova, en la colonia Juárez, para realizar un operativo de recuperación de espacios públicos y supervisión de comercio en vía pública.

Sin embargo, las acciones derivaron en una riña entre comerciantes e inspectores de la demarcación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Auxiliar y de la corporación capitalina para resguardar al personal de la alcaldía.

La dependencia informó que un hombre de 30 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que cuatro policías auxiliares y dos elementos de la SSC resultaron lesionados con heridas menores.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión, empujones y agresiones con objetos contundentes en plena vía pública.

Así la violencia en el operativo que presuntamente reventó la diputada de Morena , Diana Sánchez Barrios.



El operativo dejó daños a la camioneta de la alcaldesa @AlessandraRdlv , según versiones preliminares. pic.twitter.com/KOvPngcIzK — Irving (@IrvingPineda) June 17, 2026

Agreden a Alessandra Rojo de la Vega

Tras los hechos, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber sido víctima de una agresión junto con integrantes de su equipo de trabajo.

A través de sus redes sociales, la edil afirmó que fueron expulsados de la Zona Rosa "a golpes, con palos, vidrios y armas", y aseguró que la agresión fue perpetrada por personas presuntamente vinculadas a la diputada local Diana Sánchez Barrios.

Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA.



Gente de Diana Sánchez Barrios. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

Imágenes que comenzaron a circular en internet muestran la camioneta en la que viajaba la alcaldesa con uno de sus cristales roto, presuntamente como consecuencia de los disturbios.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado la versión de la alcaldesa respecto al uso de armas ni la presunta participación de personas relacionadas con la legisladora.

¿Por qué agredieron a la alcaldesa de Cuauhtémoc?

La SSC señaló que el enfrentamiento se originó durante un operativo de ordenamiento en la calle Génova, una zona donde en los últimos meses se ha reportado un incremento del comercio informal.

La administración de Rojo de la Vega ha impulsado diversos operativos para recuperar espacios públicos y retirar estructuras que, según la alcaldía, obstaculizan el libre tránsito en colonias como Obrera, Doctores, Algarín y Cuauhtémoc.

Así el enfrentamiento entre comerciantes de la calle Génova y personal de la @AlcCuauhtemocMx, hay seis policías lesionados. #Videopic.twitter.com/m5XpVVxTwy — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 17, 2026

La alcaldesa sostiene que detrás de las agresiones se encuentran personas ligadas a grupos de comerciantes ambulantes relacionados con Diana Sánchez Barrios. No obstante, la diputada local no había emitido una postura pública sobre los señalamientos.

Las investigaciones ministeriales serán las encargadas de determinar la responsabilidad de los involucrados y esclarecer el origen de los hechos violentos registrados en la Zona Rosa.

¿Qué pasó la noche del martes en Zona Rosa?

Nos emboscaron en Zona Rosa pic.twitter.com/uD22Qz2fKa — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

Crece rivalidad entre Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios

La confrontación entre Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios no es nueva.

Desde el inicio de la actual administración en la alcaldía Cuauhtémoc, la edil ha impulsado operativos para retirar comercio irregular y recuperar espacios públicos en el Centro Histórico y la Zona Rosa.

Por su parte, Diana Sánchez Barrios es una de las figuras más representativas del comercio popular en la capital y ha mantenido una postura crítica frente a algunas de las medidas implementadas por la alcaldía.

Las diferencias entre ambas se han hecho públicas en diversas ocasiones, principalmente por el manejo del comercio en vía pública y las acciones de reordenamiento urbano.

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