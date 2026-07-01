Brugada va por un operativo reforzado para evitar otra tragedia en el Ángel

Pese al operativo especial desplegado por el Gobierno de la Ciudad de México para los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador -que incluyó más de 35 mil servidores públicos, más de 15 mil policías, filtros de seguridad, cierres de estaciones del Metro, retiro de bebidas alcohólicas y un dispositivo especial de movilidad-, la celebración dejó cuatro personas fallecidas, decenas de atenciones médicas, aglomeraciones que saturaron Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, además de una investigación para esclarecer qué provocó el movimiento masivo de personas registrado al término del partido. El saldo llevó a las autoridades capitalinas a revisar el operativo para el próximo domingo, incluida la aplicación de la ley seca.

Clara Brugada defiende operativo y anuncia reforzamiento

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, defendió el operativo implementado durante los festejos y aseguró que, de no haberse aplicado, las consecuencias habrían sido mayores debido a la cantidad de personas que acudió al Ángel de la Independencia. Indicó que todos los protocolos previstos se pusieron en marcha y afirmó que ahora deberán fortalecerse para el siguiente encuentro de la Selección Mexicana.

Explicó que el momento de mayor riesgo se presentó una vez concluido el partido, cuando miles de personas comenzaron a desplazarse desde distintos puntos de la ciudad hacia el Ángel de la Independencia para sumarse a los festejos. Señaló que, durante la transmisión del encuentro, los asistentes permanecieron distribuidos en distintos espacios, pero el problema comenzó cuando una gran cantidad de aficionados decidió concentrarse en un solo punto para celebrar.

Por ello, anunció que el Gobierno capitalino reforzará la estrategia de descentralización mediante la habilitación de más espacios para seguir los partidos, intensificará la difusión para pedir a la población que permanezca en esos sitios y definirá nuevos protocolos para evitar que continúe llegando gente cuando un punto ya se encuentre saturado. Añadió que las nuevas medidas se darán a conocer antes del partido del próximo domingo.

Brugada Molina consideró que prohibir los festejos en el Ángel de la Independencia o cerrar Paseo de la Reforma con vallas no resolvería el problema e, incluso, podría generar una reacción adversa entre la población al trasladar la concentración hacia otros puntos. Por lo anterior, insistió en que la estrategia seguirá enfocada en ofrecer alternativas para celebrar en distintos lugares de la ciudad y pidió el respaldo de los medios de comunicación para difundir oportunamente esos espacios y desalentar la llegada al Ángel.

Respecto a la ley seca, explicó que esa medida forma parte de la revisión integral del operativo para el próximo domingo, aunque dejó claro que, por sí sola, no resolverá el problema de las aglomeraciones. Comentó que, cuando se endurecen las restricciones durante este tipo de celebraciones, la población suele buscar otras formas de abastecerse, por lo que también será necesario reforzar la vigilancia para impedir que vendedores de bebidas alcohólicas lleguen al corredor de Paseo de la Reforma y mantener el control a lo largo de toda la zona de festejos.

En el @GobCDMX nuestra prioridad absoluta es garantizar que cada persona que salga a celebrar regrese sana y salva a casa.



Por eso, de cara a la jornada de este domingo, hemos reforzado por completo los protocolos de seguridad, salud y protección civil en cada espacio público... pic.twitter.com/G3B9lhv0D2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 2, 2026

Investigaciones y saldo de víctimas en festejos

En tanto, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Silverman, informó que tres personas fallecieron por asfixia: un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años. Agregó que un hombre de aproximadamente 30 años murió en un hospital tras sufrir una crisis convulsiva y un paro cardiorrespiratorio. Precisó que tres de las víctimas ya fueron identificadas —dos eran originarias del Estado de México y una de la Ciudad de México—, mientras que la cuarta permanece sin identificar. Ante ello, Clara Brugada pidió el apoyo de los medios de comunicación para difundir la información disponible y contribuir a localizar a sus familiares.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México analiza videos, testimonios y otros indicios para reconstruir la mecánica del movimiento masivo de personas registrado entre las calles Hamburgo, Lancaster y Berna. Explicó que la principal línea de investigación busca establecer si las muertes fueron consecuencia de una oleada de asistentes que llegó a celebrar al Ángel de la Independencia o si algún otro hecho provocó el desplazamiento repentino de la multitud. Añadió que la indagatoria también revisa si algún vehículo de grandes dimensiones u otro elemento alteró el flujo de personas y aseguró que los resultados servirán para redefinir el operativo que será aplicado durante los festejos del próximo domingo.