Golpe al narcomenudeo en CDMX: cateos deja detenidos de un presunto grupo criminal

La captura de seis presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la alcaldía Álvaro Obregón permitió a autoridades capitalinas y federales asegurar 27 kilogramos 600 gramos de marihuana, además de 246 dosis de aparente metanfetamina, 194 de posible cocaína y 206 de presunta marihuana, durante tres cateos realizados en esa demarcación.

Investigación y operativos coordinados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las diligencias fueron resultado de una investigación iniciada tras la detención de un hombre presuntamente relacionado con ese grupo generador de violencia.

A partir de trabajos de inteligencia, vigilancias y recorridos de reconocimiento, las autoridades identificaron tres inmuebles que, de acuerdo con las indagatorias, eran utilizados para almacenar y distribuir narcóticos.

Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo de un juez de Control las órdenes de cateo, que fueron ejecutadas de manera coordinada por personal de la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Detenciones y aseguramientos en Álvaro Obregón

En conjunto, las diligencias permitieron asegurar 27 kilogramos 600 gramos de aparente marihuana a granel, 246 dosis de aparente metanfetamina, 194 de posible cocaína, 206 dosis de presunta marihuana, 800 gramos adicionales de marihuana a granel y tres equipos de telefonía móvil.

Durante los operativos fueron detenidas tres mujeres, de 44, 35 y 17 años de edad, así como tres hombres, de 53, 53 y 39 años. Además, un adolescente de 16 años quedó a disposición de la autoridad competente conforme al sistema de justicia para adolescentes.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para el combate a grupos delictivos generadores de violencia, en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo donde aseguraron más de 27 kilos de posible marihuana y 600 dosis de narcoticos.



Las... pic.twitter.com/uQbKXAujid — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 15, 2026

En el inmueble ubicado en Circuito Cátodo, colonia Minas de Cristo, las autoridades aseguraron las 123 dosis de aparente metanfetamina, 97 de posible cocaína, 100 dosis de presunta marihuana y los 800 gramos de esa droga a granel, además de detener a una mujer de 44 años y a dos hombres de 53 años.

En dos inmuebles de la calle 24, colonia Olivar del Conde, fueron detenidas una mujer de 35 años, una adolescente de 17 y un menor de 16 años; en ese sitio también fueron decomisadas otras 123 dosis de aparente metanfetamina, 97 de posible cocaína, 106 dosis de presunta marihuana y tres teléfonos celulares.

En una segunda vivienda localizada en esa misma calle, los agentes aseguraron 27 kilogramos 600 gramos de aparente marihuana a granel y detuvieron a un hombre de 39 años.

Las investigaciones de la SSC establecen que los detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo con operaciones en la alcaldía Álvaro Obregón, dedicado al almacenamiento y distribución de droga.

Como parte del cruce de información realizado por las autoridades, se identificó que uno de los detenidos, de 53 años, cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario por los delitos de homicidio en grado de tentativa contra agentes de la autoridad y robo agravado calificado en pandilla, ambos registrados en 2015.

Al concluir las diligencias, los tres inmuebles fueron asegurados, sellados y quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de cada uno de los implicados.