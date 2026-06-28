Clara Brugada inaugura la Utopía Cen Tlalli y promete abrir una Utopía por semana en CDMX

Con la inauguración de la Utopía Cen Tlalli Ocotepec, la primera en el poniente de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que su administración pasará de inaugurar estos complejos cada 15 días a inaugurar una Utopía por semana, al asegurar que ya existen varios proyectos listos para abrir sus puertas.

La jefa de Gobierno aseguró que la nueva Utopía, ubicada en La Magdalena Contreras, beneficiará a más de 72 mil habitantes de 11 colonias. El complejo ocupa alrededor de 20 mil metros cuadrados distribuidos en 11 edificios, donde se concentran servicios gratuitos de salud, deporte, cultura, recreación y cuidados.

Entre su equipamiento se encuentran consultorios de medicina general, odontología, ginecología, pediatría y nutrición; laboratorio clínico, mastógrafo, Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, Casa de Día para personas adultas mayores, comedor comunitario, lavandería pública, biblioteca, talleres culturales, atención en salud mental y rehabilitación física.

Detalló que en materia deportiva cuenta con una alberca semiolímpica, gimnasio con ring de box, canchas de pádel y voleibol de playa, jaulas de bateo y un parque recreativo de más de 8 mil metros cuadrados con tirolesas, muros de escalada, aerobungee y simulador de vuelo.

¡Prepárense para volar muy alto en La Magdalena Contreras!



El increíble Avión que inauguramos en la UTOPÍA Cen Tlalli es un proyecto de altura que maravillará a chicos y grandes con simuladores de vuelo, biblioteca y talleres para echar a volar la imaginación.

Y la... pic.twitter.com/WE8FrqIAbd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 29, 2026

El proyecto incorpora además infraestructura ambiental con sistemas de captación de agua pluvial, tratamiento de aguas residuales, calentadores solares y más de 12 mil metros cuadrados de áreas verdes, además de preservar 263 árboles existentes.

Brugada Molina señaló que la obra forma parte de una intervención integral para la zona alta de La Magdalena Contreras, que contempla mejoras en el suministro de agua para 22 colonias y la construcción de la Línea de Cablebús que conectará la demarcación con el Metro Mixcoac a través de un recorrido de 15 kilómetros.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que esta es la cuarta Utopía inaugurada por la actual administración. En su construcción participaron más de 2 mil trabajadores.

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