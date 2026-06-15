Con escobas en mano, Clara Brugada arranca recuperación del Centro Histórico tras plantón de la CNTE

Con escobas en mano, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inició este lunes la recuperación de las calles del Centro Histórico ocupadas durante semanas por campamentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), trabajos que se prolongarán entre una y dos semanas e incluirán lavado de vialidades, pintura y mejoramiento de la imagen urbana.

Clara Brugada y autoridades supervisan limpieza en calles Motolinia y Madero

Acompañada por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y por el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Mario Esparza Hernández, la mandataria recorrió las calles de Motolinia y Madero, donde comenzaron las labores de limpieza tras el retiro de parte de las estructuras que durante semanas ocuparon maestros disidentes en el primer cuadro de la ciudad.

FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO



Mientras barrían y supervisaban las tareas de recuperación, cuadrillas de distintas dependencias iniciaron el retiro de residuos, el lavado de banquetas y arroyo vehicular, así como la atención de mobiliario urbano en las zonas que concentraron una parte importante del plantón magisterial.

Brugada Molina, quien tallaba el pavimento con una escoba mientras trabajadores de SEGIAGUA arrojaban agua para remover la suciedad acumulada, consideró que este tipo de jornadas de limpieza profunda deberían realizarse de manera periódica en el Centro Histórico y planteó que podrían llevarse a cabo al menos cada tres meses para mantener en mejores condiciones el espacio público.

Estrategia gradual de limpieza y mejoramiento en el primer cuadro

Las labores se extendieron posteriormente a las calles de Uruguay y Venustiano Carranza, mientras que en los próximos días continuarán sobre distintos tramos de 20 de Noviembre. La estrategia contempla avanzar de manera gradual hasta cubrir las vialidades donde permanecieron los campamentos magisteriales y posteriormente atender el resto del primer cuadro de la ciudad.

Además del lavado de calles y banquetas, el plan incluye la limpieza de cortinas de establecimientos comerciales, la colocación de plantas, trabajos de pintura en diversos puntos y la revisión de árboles que presenten daños o requieran sustitución, como parte de una intervención integral para mejorar la imagen urbana del Centro Histórico.

"Enchulan" el Centro Histórico de CDMX.



La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó junto a su gabinete una jornada de limpieza en el Centro Histórico.



Agarró cubeta, jabón y escoba y se puso a barrer las calles donde hasta hace unos días había tiendas de campaña y lonas de... pic.twitter.com/lddYMCH3nE — Abejorro (@AbejorroMedia) June 15, 2026

Uno de los puntos intervenidos fue la llamada Calle de las Novias, donde se realizaron labores de limpieza en fachadas, cortinas y espacios públicos con la participación de comerciantes de la zona. Durante el recorrido se hizo un llamado al comercio establecido para sumarse a las acciones de mantenimiento y conservación de la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad.

Por su parte, Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, explicó que las brigadas trabajarán diariamente durante las próximas semanas y estimó que la recuperación integral de las zonas intervenidas quedará concluida en un plazo de entre una y dos semanas.

Señaló que la intervención no se limitará a retirar la suciedad acumulada durante el plantón, sino que busca aprovechar los trabajos para mejorar la imagen urbana y reforzar las condiciones de una de las zonas con mayor actividad económica, turística y comercial del país.