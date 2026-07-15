¿Adiós a "Nuevo Polanco"? Congreso pide frenar gentrificación de nombres de colonias y barrios

Diputados locales demandaron preservar la identidad de colonias y barrios de la Ciudad de México y terminar con denominaciones que solo tienen fines publicitarios, como Nuevo Polanco, que despojan de su nombre a barrios como las Granadas o Anzures.

Defensa de la identidad y patrimonio cultural urbano

La diputada Cecilia Vadillo advirtió que, ante el avance de la gentrificación, los nombres de las colonias, barrios y pueblos forman parte del patrimonio cultural urbano de la ciudad.

A través de ellos se preservan procesos históricos, tradiciones comunitarias, formas de organización social y referencias territoriales que permiten a las personas identificarse con el espacio que habitan y participar activamente en la vida comunitaria.

"El barrio tiene memoria y su nombre se respeta", sentenció tras precisar que es necesario detener el negocio del PAN de renombrar colonias populares para vendérselas más caras a otros, a costa de quienes siempre han vivido ahí.

Iniciativas legislativas para proteger nombres oficiales

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, la diputada de Morena lamentó que por una estrategia comercial de la derecha la gente pierda su historia al pretender llamar Nuevo Polanco a las colonias Granada y Anáhuac. Roma Oriente para la colonia Doctores, Reforma Norte para la Guerrero, Morelos y Tlatelolco o Condesa Sur para Tacubaya y Escandón.

En todos los casos se observa un patrón común, la sustitución de la denominación oficialmente reconocida por una referencia asociada a zonas con mayor posicionamiento inmobiliario o comercial. Aunque dichas denominaciones carecen de reconocimiento jurídico oficial, su utilización cada vez más frecuente evidencia la necesidad de fortalecer el marco normativo que permita distinguir con claridad las denominaciones oficialmente reconocidas por la autoridad.

Dijo que la problemática descrita también se relaciona con procesos de transformación urbana relacionada con la gentrificación que actualmente enfrentan diversas colonias de la ciudad.

"Es la historia del zapatero de la colonia Escandón que lleva más de 40 años, o la historia de la sombrerería Escandón que tiene más de 73 años, es la cantina el León de Oro, o de las carnitas Tarasco que se fundaron en 1948. Esos vecinos que han decidido habitar y construir la colonia Escandón, que con el tiempo van conformando una identidad del barrio, del barrio Escandón no del barrio Condesa Sur", subrayó.

En ese contexto, la diputada presentó tres iniciativas integrales, la primera, reforma la Ley de Desarrollo Urbano para que las denominaciones oficiales de colonias y barrios queden protegidas en ley, y ninguna empresa pueda inventarse un nombre y usarlo como si tuviera reconocimiento oficial.

La segunda iniciativa reforma la Ley de Publicidad Exterior para que la publicidad inmobiliaria diga la verdad sobre dónde está lo que vende, con sanciones reales para quien mienta y la tercera reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, para garantizar que quien compra o renta reciba información territorial clara, veraz y verificable.

Vadillo Obregón destacó que cada barrio de la ciudad tiene un mercado que lleva décadas en la misma esquina, una vecindad que vio nacer a tres generaciones o una iglesia, una cancha, un parque que la gente siente suyo porque es suyo.