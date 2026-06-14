Montañas de basura en CDMX: Cuauhtémoc retiró más de 10 mil toneladas antes del Mundial 2026

A tres días del arranque de la Copa del Mundo 2026, y en medio de una semana de intensa actividad en el Centro Histórico por la llegada de visitantes, manifestaciones y campamentos, la alcaldía Cuauhtémoc retiró 10 mil 844 toneladas de basura de calles y espacios públicos, incluidos 200 puntos identificados como tiraderos clandestinos.

Retiro masivo de basura en tiraderos clandestinos

La cifra, que exhibe uno de los problemas que enfrenta de manera permanente la demarcación más transitada de la capital como es la acumulación de residuos en la vía pública, revela que en tan sólo en esos sitios de disposición irregular fueron recolectadas mil 873 toneladas de desechos durante los últimos siete días.

Mientras miles de personas han transitado por la zona centro de la ciudad durante los primeros días de actividades mundialistas, cuadrillas de limpia mantuvieron operativos permanentes para retirar basura de calles, plazas y espacios públicos, particularmente en áreas donde permanecen instalados campamentos de organizaciones provenientes de distintas entidades del país.

Menos residuos, más vida en nuestros parques.



Retiramos 26,155 kilogramos de residuos, una acción que ayuda a mantener espacios más limpios, saludables y dignos para la convivencia.

Pon de tu parte depositando la basura en el lugar correcto, por favor. ¡Somos un equipo! pic.twitter.com/bQ4fZl20ry — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) June 2, 2026

Operativos de limpieza y recolección en Cuauhtémoc

De acuerdo con la demarcación a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, a las toneladas retiradas de tiraderos clandestinos se sumaron otras 8 mil 971 toneladas recolectadas mediante el servicio ordinario que diariamente atiende las 33 colonias de la alcaldía.

Esta cantidad, estimó la alcaldía, refleja el volumen de residuos que se genera cada semana en una zona caracterizada por su intensa actividad comercial, turística y administrativa.

Por ello, indicó que las labores de limpieza también incluyeron el barrido de 7 mil 521 kilómetros de calles y vialidades para evitar la acumulación de residuos en banquetas, camellones y alcantarillas. De manera paralela, el servicio de recolección industrial retiró 37 mil 110 kilogramos de basura provenientes de comercios, establecimientos e instituciones.

Del total recolectado, reiteró, durante la última semana, cerca de una quinta parte correspondió a residuos retirados de tiraderos clandestinos, una problemática que obliga a mantener operativos permanentes de saneamiento en distintos puntos de la demarcación.

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