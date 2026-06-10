CNTE iría al AICM si no hay solución en mesa de SEGOB

A un día de la inauguración del Mundial 2026, este miércoles 10 de junio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazó con marchar de la Glorieta del Caballito a las inmediaciones del Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México (AICM)

La declaración ocurrió en medio del clima en torno a las negociaciones de la mesa número 4 con Secretaría de Gobernación (Segob), que dio inicio a las 11 horas con 12 minutos de este miércoles. Sin embargo, a través de su Asamblea Nacional Representativa (ANR) acordó movilizarse a las instalaciones del AICM.

El AICM es el principal punto de llegada de turistas, delegaciones y visitantes que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y desde las primeras horas de este día, se emitió un comunicado precautorio para que los pasajeros que tengan vuelos programados durante el día de hoy.

#AICMinforma:



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales.



Pedimos tu... — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 10, 2026

¿Tomará la CNTE el AICM?

Alrededor de las 7 de la mañana, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez recomendó a los pasajeros "tomar precauciones y llegar con anticipación" ante la posible presencia de manifestantes de la Coordinadora. Sin embargo, aún no se registra la llegada de los trabajadores de la educación.

Cabe señalar, que en estos momentos, el AICM ya se encuentra custodiado por elementos policiales que están a la expectativa y espera de los manifestantes de la Coordinadora.

Hasta el momento, la mayoría de manifestantes se encuentra en los alrededores de Secretaría de Gobernación, donde se realizan las negociaciones. Según videos que circulan en redes sociales, afirman que la movilización "no es contra la afición".

CNTE.

Los manifestantes se encuentran en los alrededores de la Secretaría de Gobernación. Foto: Cuartoscuro

Por su parte, en un video difundido por la cuenta de X del periódico El Universal, Eva Hinojosa, secretaria de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, advirtió que si no hay propuestas de solución en la mesa con Segob, emprenderán una movilización desde la Torre del Caballito hasta el AICM.

Cierres viales por la CNTE

Si las negociaciones con Gobernación no fallan a su favor, la movilización avanzaría por las avenidas Zaragoza y Oceanía.

Transporte público suspendido

Actualmente, se mantiene el bloqueo de Avenida Paseo de la Reforma, como Bucareli y Avenida Flores Magón. Además está suspendido el servicio de la Línea 7 del Metrobús en dicha área y obstruido el acceso a la estación Hidalgo de las líneas 2 y 3 del Metro.