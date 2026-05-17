Clara Brugada: 80% de las violaciones sexuales en CDMX ocurren dentro de las viviendas

El 80% de las violaciones sexuales contra mujeres en la Ciudad de México ocurren dentro de sus propias casas, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al advertir que la vivienda continúa siendo uno de los principales espacios de violencia, desigualdad y exclusión para las mujeres.

"En la CDMX, el 80% de las violaciones sexuales se desarrollan en donde debería de ser el lugar más seguro para las mujeres, es decir, su casa", afirmó durante la Asamblea de Mujeres del Foro Urbano Mundial (WUF13), realizada en Bakú, Azerbaiyán, ante alcaldesas, gobernadoras, integrantes de gobiernos locales, representantes del movimiento municipalista internacional, participantes de ONU-Hábitat.

Brugada Molina indicó que "el hogar, la vivienda constituye el primer espacio donde se experimentan derechos", pero también donde aparecen las primeras expresiones de desigualdad y de violencia.

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Durante su participación, afirmó que una niña descubre dentro de su vivienda si el mundo será seguro para ella o no, mientras que millones de mujeres sostienen diariamente la vida mediante trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, realizando labores de limpieza, alimentación, acompañamiento, crianza y atención familiar que, dijo, representan billones de dólares para la economía mundial, aunque permanecen invisibles en las cuentas nacionales y en los indicadores de productividad.

Indicó que las ciudades crecieron históricamente levantando avenidas, aeropuertos, mercados y grandes obras para mover la economía, mientras se dejó de lado la construcción de infraestructura pública de cuidados, situación que, sostuvo, profundizó la desigualdad y mantuvo sobre las mujeres el peso del trabajo doméstico no remunerado.

Por lo anterior, la jefa de Gobierno defendió la construcción del Sistema Público de Cuidados como una obligación de los gobiernos y uno de los principales ejes del urbanismo feminista impulsado en la Ciudad de México.

Explicó que este modelo incluye la creación de centros de cuidado infantil, comedores comunitarios, lavanderías públicas, Casas de Día y espacios de atención para personas mayores.

Desde Bakú en el #WUF13, llevamos el mensaje de un movimiento que responde desde abajo a los grandes problemas urbanos.



Posicionamos la vivienda adecuada y la lucha contra la pobreza de tiempo de las mujeres como la columna vertebral de la transformación. ¡Construyamos ciudades... pic.twitter.com/NxzroxcIip — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 17, 2026

Sobre los avances en la capital del país, Brugada Molina informó que hace 15 días el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas constitucionales para reconocer el valor económico y social del trabajo de cuidados y establecer la obligación del gobierno capitalino de trabajar permanentemente para erradicar la división sexual del trabajo, origen -dijo- de múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres.

En materia de las políticas urbanas con perspectiva de género, destacó la estrategia Caminos de Mujeres Libres y Seguras, basada en iluminación masiva de calles, intervención integral del espacio público y colocación de postes de género con mensajes dirigidos a la sociedad sobre derechos de las mujeres.

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Clara Brugada llama desde Azerbaiyán a una "revolución urbana de los cuidados"



Desde el Foro Urbano Mundial realizado en Bakú, Azerbaiyán, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a impulsar una "revolución urbana de los cuidados" y a construir... pic.twitter.com/UjrvHd0UhN — Hans Salazar (@Hans2412) May 17, 2026

Afirmó que "el urbanismo feminista nos recuerda que la oscuridad también es una forma de desigualdad", ya que cuando una mujer no tiene acceso efectivo a vivienda adecuada aumenta la dependencia económica y disminuyen las posibilidades de abandonar contextos de violencia, por lo que consideró urgente garantizar acceso pleno a vivienda y autonomía para las mujeres.

Brugada Molina sostuvo que el avance de la humanidad depende de la construcción de un movimiento feminista internacional que coloque la vida y los cuidados en el centro de las políticas públicas y del desarrollo urbano.