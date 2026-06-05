Pese a lluvias, CNTE bloquea Paseo de la Reforma

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el Paseo de la Reforma.

La circulación está cerrada en ambos sentidos y va desde Violeta hasta la glorieta de la Diana Cazadora.

El cierre de circulación también afecta a la avenida Insurgentes entre avenida México Tenochtitlán y la Glorieta de Insurgentes. La alternativa vial es Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Reforma entre Violeta y la Diana Cazadora, así mismo Insurgentes entre Av. México Tenochtitlan y la Glorieta de Insurgentes, por manifestantes en la zona. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/uetFhqmDz8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 5, 2026

Rechazan propuesta de la Segob

El jueves 4 de junio la CNTE y la Segob tuvieron una reunión en la que hablaron sobre un acuerdo que consistia en fortalecer sus jubilación, pero la secretaria general de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Yenni Araceli Pérez Martínez, señaló que el planteamiento no concordaba con las demandas del movimiento.