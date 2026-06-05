Las movilizaciones continuan tras rechazar propuesta del gobierno Federal que incluía la creación de una aseguradora pública
Pese a lluvias, CNTE bloquea Paseo de la Reforma
Por: Jazmín Rodríguez
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el Paseo de la Reforma.
La circulación está cerrada en ambos sentidos y va desde Violeta hasta la glorieta de la Diana Cazadora.
El cierre de circulación también afecta a la avenida Insurgentes entre avenida México Tenochtitlán y la Glorieta de Insurgentes. La alternativa vial es Circuito Interior y Avenida Chapultepec.
Rechazan propuesta de la Segob
El jueves 4 de junio la CNTE y la Segob tuvieron una reunión en la que hablaron sobre un acuerdo que consistia en fortalecer sus jubilación, pero la secretaria general de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Yenni Araceli Pérez Martínez, señaló que el planteamiento no concordaba con las demandas del movimiento.