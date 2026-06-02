CNTE endurece manifestación y paraliza CDMX

En el día número nueve de manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se registraron nuevas movilizaciones sociales que generaron bloqueos viales. Ése fue el caso de al menos 2 de las vialidades más importantes de la Ciudad de México.

La tarde de este 2 de junio, manifestantes de la CNTE tomaron tanto avenida Paseo de la Reforma, como Circuito Interior para exigir se dé solución a las demandas de su pliego petitorio en el margen de los preparativos para la inauguración del Mundial 2026.

Desde el pasado 25 de mayo, se realizó una marcha con más de 1000 manifestantes de aforo quienes establecieron un plantón en algunas calles aledañas del Zócalo Capitalino. Sin embargo, esta tarde integrantes de la CNTE bloquean ambos sentidos de Circuito Interior e inmediaciones de la Avenida Paseo de la Reforma.

Reforma e Insurgentes, también bloqueados por la CNTE

Del lado de la Avenida Paseo de la Reforma, los bloqueos de la Coordinadora comienzan desde la Glorieta del Caballito y la zona de la Diana Cazadora. Algunos de los manifestantes se dirigen hacia el centro de la Ciudad de México. Además de esta zona, trascendió que integrantes de la CNTE, también bloquean el cruce con Avenida Insurgentes.

#PrecauciónVial | Por arribo de marcha cerrada la circulación en ambos sentidos de Circuito Interior a la altura de Paseo de la Reforma. #AlternativaVial Anillo Periférico y Viaducto pic.twitter.com/LshYuldJcF — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 2, 2026

Hoy inició mesa de diálogo

En el segundo día de paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya inició la mesa de diálogo con las autoridades federales en la Secretaría de Gobernación. La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum aseguró que el diálogo persiste y que tras las movilizaciones del día de ayer, ella consideró que "hubo mucha provocación, no creo que sean maestros"

Vías alternas

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aseguró que algunas alternativas viales son: Parque Lira, Eje 3 Norte, Insurgentes, Eje 3 Norte, Anillo Periférico y Viaducto Miguel Alemán.