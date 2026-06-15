CNTE toma 3 casetas de ingreso a CDMX; ¡dan paso libre!

Esta mañana, manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió tomar 3 casetas de ingreso a la CDMX. Se dice que estas medidas se extenderán a más de 20 estados, de sur a norte del país.

Desde hace más de 10 días, la capital del país y Oaxaca viven movilizaciones magisteriales a diario. Al menos en la Ciudad de México se han registrado diversos cierres y caos viales.

Sin embargo, esta nueva medida tomada por la CNTE, está permitiendo paso libre y sin cobro a los automovilistas desde hace poco más de 2 horas.

Esta mañana se reportó la toma de 3 diferentes casetas de los principales ingresos a la Ciudad de México, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC de la CDMX, durante el transcurso de la mañana de este lunes 15 de junio.

¿Cuáles son las 3 casetas tomadas por la CNTE?

Maestros y trabajadores de la CNTE tomaron este lunes las casetas de ingreso a la Ciudad de México para dar paso libre a los automovilistas. Aunque se permite el paso por algunos carriles, las vías afectadas son:

Tlalpan en la autopista México-Cuernavaca

Naucalpan-Ecatepec

Caseta de San Marcos, ubicada en la carretera México-Puebla.

#PrecauciónVial | Por presencia de manifestantes en ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro Tlalpan, sin afectar vialidad. pic.twitter.com/nm1l3RGq3T — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 15, 2026

Principales demandas de la CNTE

Las principales demandas de la CNTE son: La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la Reforma Educativa de 2019, la desaparición del USICAMM, el regreso del sistema de pensiones y un incremento salarial del 100% a su sueldo base.

También piden el restablecimiento de una mesa de diálogo directa con la presidenta de la República para dar cumplimiento a todas las solicitudes de su pliego petitorio.

La mandataria del país aseguró que el diálogo sigue y seguirá abierto. Sin embargo, los maestros aseguran que desde el pasado miércoles, se rompió la mesa de diálogo con el Gobierno de México.

3 CASETAS.

CNTE tomó las casetas de Cuernavaca, Naucalpan y Puebla. Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones de la CNTE

De acuerdo con los dirigentes, en las próximas horas se darán a conocer las próximas acciones y movilizaciones a lo largo del día de hoy y de la semana.