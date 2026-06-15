CNTE toma 3 casetas de ingreso a CDMX; ¡dan paso libre!

Los manifestantes de la Coordinadora dan paso libre a automovilistas en caseta de Puebla y Tlalpan
3 CASETAS.
CNTE tomó las casetas de Cuernavaca, Naucalpan y Puebla. Foto: Cuartoscuro
Los manifestantes de la Coordinadora dan paso libre a automovilistas en caseta de Puebla y Tlalpan
Por: Citli Toribio
Esta mañana, manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió tomar 3 casetas de ingreso a la CDMX. Se dice que estas medidas se extenderán a más de 20 estados, de sur a norte del país.
Desde hace más de 10 días, la capital del país y Oaxaca viven movilizaciones magisteriales a diario. Al menos en la Ciudad de México se han registrado diversos cierres y caos viales.
Sin embargo, esta nueva medida tomada por la CNTE, está permitiendo paso libre y sin cobro a los automovilistas desde hace poco más de 2 horas.
Esta mañana se reportó la toma de 3 diferentes casetas de los principales ingresos a la Ciudad de México, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC de la CDMX, durante el transcurso de la mañana de este lunes 15 de junio.
Maestros y trabajadores de la CNTE tomaron este lunes las casetas de ingreso a la Ciudad de México para dar paso libre a los automovilistas. Aunque se permite el paso por algunos carriles, las vías afectadas son:
Las principales demandas de la CNTE son: La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la Reforma Educativa de 2019, la desaparición del USICAMM, el regreso del sistema de pensiones y un incremento salarial del 100% a su sueldo base.
También piden el restablecimiento de una mesa de diálogo directa con la presidenta de la República para dar cumplimiento a todas las solicitudes de su pliego petitorio.
La mandataria del país aseguró que el diálogo sigue y seguirá abierto. Sin embargo, los maestros aseguran que desde el pasado miércoles, se rompió la mesa de diálogo con el Gobierno de México.
3 CASETAS.
CNTE tomó las casetas de Cuernavaca, Naucalpan y Puebla. Foto: Cuartoscuro
3 CASETAS.
De acuerdo con los dirigentes, en las próximas horas se darán a conocer las próximas acciones y movilizaciones a lo largo del día de hoy y de la semana.
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