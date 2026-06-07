CNTE y actividades recreativas afectan estas vialidades de este 7 de junio

Ni este domingo se libró de las movilizaciones sociales, pero especialmente de cierres viales. Y es que luego de una agitada semana en movilizaciones sociales en CDMX, este domingo luce más tranquilo, pero sin estar exento de afectaciones viales, especialmente en la zona centro de la capital mexicana.

El clima predominante de este domingo 7 de junio son las lluvias, pues esta semana inició la temporada a tan solo unos días de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. Sin embargo, pese a eso, la CDMX continúa con diversos eventos.

Paseo Dominical

El tradicional paseo dominical que se realiza todos los domingos en la Ciudad de México de 8:00 a 14:00, registra algunos cierres viales para que los paseantes puedan circular libres de tráfico en bicicletas, patines o caminando, especialmente en las vialidades:

Avenida Paseo de la Reforma

Calzada de Guadalupe

Zona Condesa

Avenida División del Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Campamento de la CNTE

El paro nacional y campamento de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue afectando algunas calles del Centro Histórico de la CDMX, como: 20 de noviembre, 5 de febrero y hasta la calle de Madero. Hay dificultad para llegar al Zócalo Capitalino.

CAMPAMENTO CNTE.

Las calles aledañas al centro histórico, continúan con dificultades para la movilidad. Foto: Cuartoscuro

Carrera Disney

Además del paseo dominical, la avenida Paseo de la Reforma también será sede de la carrera Disney Magic Run, que irá desde la Torre Mayor hasta la Torre de BBVA. Iniciará desde las 6:30 y 7:30 de la mañana, según los kilómetros que se vayan a correr.

#PrecauciónVial | A las 12:00 horas considera arribo de manifestantes en Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 7, 2026

Recomendaciones y rutas alternas

La recomendación es armarse de paciencia y salir con anticipación a tu destino, en especial si planeas pasar por alguno de los puntos ya mencionados.

Si necesitas cruzar la ciudad en auto, te recomendamos utilizar vías como Circuito Interior, Anillo Periférico, Viaducto Miguel Alemán o Avenida de los Insurgentes.