Color, exigencias y un carro alegórico de la SSC marcaron la Marcha del Orgullo en la CDMX

Las calles de la Ciudad de México volvieron a llenarse de banderas multicolores, música, lentejuelas y mensajes de inclusión durante la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, una jornada que combinó celebración, protesta y exigencias por el respeto a los derechos de la diversidad sexual.

A lo largo del recorrido, miles de personas convirtieron las principales avenidas de la capital en un espacio para visibilizar sus causas y recordar que la lucha contra la discriminación y la violencia continúa.

Entre comparsas, carros alegóricos y expresiones artísticas, uno de los hechos que marcó la edición de este año fue la participación, por primera vez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con un carro alegórico integrado por policías pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, quienes se sumaron de manera voluntaria al recorrido como parte de las actividades del Mes del Orgullo.

La presencia de los elementos policiales formó parte de la estrategia impulsada por la corporación para fortalecer una atención con enfoque de derechos humanos e inclusión.

En las semanas previas a la marcha, personal operativo recibió capacitación sobre identidad de género, orientación sexual y uso de lenguaje incluyente, con el propósito de reforzar el respeto a la diversidad durante sus labores de servicio.

Como parte del dispositivo implementado para la jornada, policías que participaron en el acompañamiento portaron un brazalete con los colores de la bandera del orgullo y la leyenda "Estamos para Cuidarte", distintivo con el que la corporación buscó facilitar que los asistentes identificaran al personal al que podían solicitar apoyo durante la movilización.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también desplegó un operativo de vialidad, prevención y seguridad para acompañar el desarrollo de la marcha y resguardar tanto a los asistentes como a las personas que transitaban por la zona.

La jornada transcurrió entre expresiones festivas y actos de protesta

De manera paralela, un grupo de manifestantes realizó una contramarcha para denunciar la violencia contra personas LGBTIQ+, los crímenes de odio, las desapariciones y el llamado pinkwashing.

Durante esa movilización, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon a los participantes.

En paralelo a las actividades de la marcha, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, por conducto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a implementar campañas nacionales de sensibilización, prevención y combate al discurso de odio, particularmente contra grupos en situación de vulnerabilidad.

Hoy junto con el contingente de personas deportistas LGBT+ y de familias de personas desaparecidas llegamos al #Zócalo con obstáculos, falta de cortes de circulación y tapón por este escenario que terminó impidiendo la llegada de les demás y su derecho a la manifestación. pic.twitter.com/cBBAZ5dJup — Marcha LGBT CDMX ? ? ?? (@MarchaLGBTCDMX) June 28, 2026

La propuesta también plantea solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas impulsar acciones de educación en derechos humanos, igualdad, no discriminación, alfabetización digital y cultura de paz en los centros escolares para prevenir la reproducción y normalización de los discursos de odio.

El asunto fue turnado a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis.