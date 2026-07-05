Horarios, rutas y cierres de estaciones en Metro y Metrobús para el México vs Inglaterra

Hoy se vive uno de los partidos que marcan la historia del futbol mexicano. Después de 40 años, la Selección Mexicana logró pasar a Octavos de Final y será un partido que se jugará en casa, en la Ciudad de México y en un estadio familiar para todos: el Estadio Ciudad de México.

Por esta razón, se prevé muchísimo movimiento en CDMX rumbo a los puntos de reunión como los festivales de futbol y el mismísimo Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, a diferencia de los otros días de partido, el Metro de la Ciudad de México no ha anunciado la habilitación del horario extendido del STC.

Sin embargo, lo que sí se ha mencionado, debido a las medidas de seguridad implementadas a raíz de las 4 personas que perdieron la vida durante los festejos del triunfo de México vs Ecuador, habrá algunas estaciones del Metro que experimentarán cierres para limitar el acceso al Ángel de la Independencia.

Estaciones cerradas por partido México vs Inglaterra

Una vez se alcance el cupo convenido por las autoridades del Ángel de la Independencia (25 mil personas) las estaciones cercanas al monumento, registrarán cierres preventivos. Estas son:

Sevilla

Chapultepec

Insurgentes

¿A qué hora cierra el Metro este 5 de julio?

De acuerdo con la información publicada por el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), el horario operará con normalidad desde las 7 de la mañana hasta las 00:00. Por lo que se recomienda a usuarios tomar precauciones para llegar con bien a sus destinos al finalizar el partido México vs Inglaterra.

?? Tómalo en cuenta



Por concentraciones sociales, mañana domingo 5 de julio, las 7 líneas de Metrobús tendrán modificaciones a partir de las 8:00 horas.



Recuerda que el paso de las unidades está sujeto a las condiciones viales. Te invitamos a estar pendiente del estado... pic.twitter.com/S73GsG87Ca — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 4, 2026

Horarios y rutas especiales del Metrobús para el partido de México vs Inglaterra

El Metrobús, por su parte, anunció desde la noche del 4 de julio que todas sus líneas (1,2,3,4, 5, 6 y 7) tendrán horario extendido en su servicio hasta la 1:00 de la mañana debido al partido México vs Inglaterra, para que todas las personas se puedan movilizar sin problema a sus destinos.

Además, a través de su cuenta de X, informó que el servicio especial de la estación Cañaverales de la línea 5 hasta Paseo Acoxpa seguirá habilitado para favorecer la llegada al Estadio Azteca de los miles de aficionados.

Cierres de estaciones en el Metrobús

Sin embargo, también se anunciaron diversos cierres de estaciones, especialmente algunas de la zona sur de la Línea 5, pero especialmente estaciones de las líneas 1 y 7 rumbo al Ángel de la Independencia.