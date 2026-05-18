Comparece Rojo de la Vega en el Congreso local entre acusaciones

En una comparecencia plagada de intercambio de acusaciones entre legisladores y la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, compareció ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México para presentar el avance del ejercicio del presupuesto y el panorama para el siguiente año.

Y aunque esta vez no hubo carteles ni gritos, los cuestionamientos de Morena y sus aliados a la alcaldesa fueron duros y fueron también respondidos por la propia Rojo de la Vega y legisladores del PAN y el PRI, partidos que la llevaron a la alcaldía.

Entre cuestionamientos por el recibimiento a la española Isabel Díaz Ayuso, las investigaciones por contratos opacos, la instalación de tótems y los conflictos que aquejan a la demarcación, la alcaldesa aprovechó para acusar que ha crecido el ambulantaje a expensas de asociaciones patrocinadas por una legisladora.

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Y es que la diputada Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, aseguró que en las inmediaciones del Kiosco Morisco han proliferado puestos ambulantes con lonas rosas, afines a la alcaldesa y que a eso no los molesta, mientras desaloja a comerciantes que no le son útiles.

Incluso, le recordó que integrantes de la asociación Pro Diana hicieron campaña con ella y gracias a sus votos es alcaldesa, a lo que Rojo de la Vega respondió que a los miembros de esa organización se les cobra una mensualidad y han invadido zonas que no deberían ser ocupadas por el comercio informal.

Gobernar Cuauhtémoc significa gobernar el corazón de México. Aquí hacemos latir nuestra historia, nuestra cultura, nuestra diversidad. Cuando el corazón está fuerte... todo alrededor empieza a caminar mejor. pic.twitter.com/uUuBZ1Cbi8 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 18, 2026

La priista Tania Larios aseguró por su lado que Sánchez Barrios llegó a la diputación bajo las siglas del PRI y acotó que luego se alió con Morena, ello luego de Sánchez Barrios la calificara como la diputada "cero votos", porque es plurinominal.

En tanto, la morenista Leonor Gómez Otegui, le recriminó que haya invitado a actos públicos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pese a su agenda de ultraderecha y contra los derechos de las mujeres y las comunidades de la diversidad sexual que ella dice defender.

A ello la alcaldesa respondió que los nexos con el exterior son necesarios y que seguirá buscando reuniones que le permitan traer inversiones a la demarcación.

Por encima de cualquier partido, de cualquier ideología y de cualquier interés político, está México. Nos abraza, nos une y nos protege la bandera más hermosa del mundo: la bandera mexicana. pic.twitter.com/qZkRt1516F — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 18, 2026

Al presentar sus datos, la alcaldesa de Cuauhtémoc pidió a diputados locales un aumento de 85 por ciento en su presupuesto para 2027, para poder atender los servicios públicos para la alcaldía, que, dijo, es el corazón de la capital del país.

La diputada del PT, Janette Guerrero, cuestionó a la funcionaria sobre el retiro de las estatuas de Fidel Castro y El Che Guevara de una plaza en esa demarcación y los criterios que se tomaron para ello, a lo que Rojo de la Vega respondió que defienden más a una estatua que a la ciudadanía que sufre violencia como en el caso de Sinaloa.

Y aunque hubo un dispositivo de seguridad en torno a la sede del Congreso local, la diputada Sánchez Barrios acusó que a su salida seguidores de la alcaldesa le lanzaron botellas de agua.