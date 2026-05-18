Royal Caribbean responde a peticiones en contra del proyecto en Mahahual

La disputa por el megaproyecto turístico que Royal Caribbean busca construir en Mahahual ha escalado más allá de las redes sociales y ahora concentra protestas ambientales, presión ciudadana y revisiones federales.

Mientras miles de personas exigen frenar el complejo "Perfect Day México" por el posible daño a los arrecifes y manglares del Caribe mexicano, la empresa y las autoridades ambientales mantienen el proyecto bajo evaluación, en medio de un debate que enfrenta desarrollo turístico contra protección ecológica.

El caso ha provocado reacciones de organizaciones ambientalistas, activistas, habitantes de la región y hasta del Gobierno federal, debido al tamaño de la obra y a su impacto potencial en una de las zonas ecológicas más importantes de Quintana Roo.

En Ovaciones te decimos todo sobre el proyecto de Royal Caribbean, así como las críticas que han aumentado tras la difusión de campañas digitales que piden cancelar el parque acuático en Mahahual.

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De qué trata el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual

El proyecto "Perfect Day México" pretende convertirse en uno de los complejos turísticos más ambiciosos del Caribe mexicano.

La compañía Royal Caribbean planea desarrollar el parque en más de 90 hectáreas ubicadas en Mahahual, al sur de Quintana Roo, con una inversión cercana a los mil millones de dólares.

El complejo incluiría más de 30 toboganes acuáticos, piscinas, playas artificiales, restaurantes, bares y atracciones diseñadas para turistas internacionales que llegan en cruceros al Puerto Costa Maya.

La empresa busca replicar el modelo de éxito implementado en CocoCay, en Bahamas, un destino privado operado también por la naviera.

La apertura del parque estaría prevista para 2027 y tendría capacidad para recibir hasta 20 mil visitantes diarios, una cifra que ha generado preocupación debido a que Mahahual es actualmente una comunidad costera pequeña y con ecosistemas altamente sensibles.

En respuesta a las críticas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que el proyecto todavía no cuenta con autorización ambiental definitiva y que continúa bajo evaluación técnica y científica.

La dependencia también informó que analiza observaciones relacionadas con posibles afectaciones a ecosistemas marinos y costeros.

Consecuencias del parque acuático en la selva maya

Ambientalistas y organizaciones civiles han advertido que la construcción de "Perfect Day México" podría provocar daños severos en manglares, arrecifes coralinos y selva costera de Mahahual, una región considerada estratégica para el equilibrio ecológico del Caribe mexicano.

Entre los principales riesgos señalados se encuentran:

Alteración de arrecifes de coral .

Afectación a especies marinas protegidas.

Destrucción de manglares y vegetación costera.

Incremento de residuos y contaminación.

Mayor presión urbana y turística sobre Mahahual .

Vulnerabilidad ante huracanes y fenómenos climáticos.

Organizaciones como Greenpeace México aseguran que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa contiene inconsistencias y vacíos técnicos que deben revisarse antes de autorizar cualquier construcción.

La polémica creció aún más luego de que la Profepa clausuró temporalmente trabajos relacionados con el proyecto tras detectar actividades sin autorización ambiental en zonas con presencia de manglar y selva baja costera.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia matutina que el proyecto será evaluado.

Durante la #ConferenciaDelPueblo, la presidenta @Claudiashein fue clara: no se aprobará ningún proyecto que ponga en riesgo nuestros ecosistemas. Esto, sobre el proyecto "Perfect Day" en #Mahahual, Quintana Roo.#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/IJZrwfD11M — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 18, 2026

Royal Caribbean responde carta de Greenpeace

A través de redes sociales, la organización dio a conocer que el CEO de la compañía respondió la carta donde expusieron los problemas que el proyecto "Perfect Day Mexico" traería al ecosistema.

"En esa carta le pedimos que los 1000 millones de dólares que están considerando para Mahahual, en vez de ir a resbaladillas (...) y grandes albercas, mejor se usen para de verdad proteger el ecosistema, para preservar los manglares, las especies en peligro de extinción, para regenerar los ecosistemas. Eso también genera empleos", aseguró el personal de Greenpeace.

Mientras que Royal Caribbean respondió que "van a cuidar 45 hectáreas de manglares, pero resulta que el terreno en el que va a estar el 'Perfect Day' que quieren construir son 90 hectáreas. ¿Qué va a pasar con las otras 45? (...) ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con los residuos? Porque dicen que van a poner plantas para todo, pero en la manifestación de impacto ambiental que le presentaron a la SEMARNAT, a las autoridades, no dicen nada de eso", remarcó el activista.

@greenpeacemexico Exigimos transparencia y protección real para los ecosistemas del sur de México. ¡Súmate y firma en el enlace de nuestro perfil! ?? @Royal Caribbean ? sonido original - Greenpeace México

Activistas convocan a salvar Mahahual

La organización ambientalista Sélvame MX lanzó una convocatoria en redes sociales para reunir a ciudadanos y activistas en defensa de los ecosistemas marinos de Mahahual, ante la preocupación por el megaproyecto turístico "Perfect Day México" de Royal Caribbean.

La movilización pacífica se realizará el próximo jueves, 21 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana frente a las instalaciones de la Semarnat, ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La convocatoria, difundida a través de diversas plataformas digitales ha generado miles de interacciones y busca aumentar la presión pública para proteger arrecifes de coral, manglares y especies marinas que habitan en la región.

Los organizadores invitaron a los asistentes a participar con pancartas y mensajes en favor de la conservación ambiental, señalando que Mahahual alberga fauna marina como manatíes, delfines y tortugas, especies que podrían verse afectadas por el desarrollo turístico proyectado en la costa de Quintana Roo.

Además de la movilización, Greenpeace mantiene activa una petición en línea para solicitar a las autoridades federales frenar cualquier autorización que pueda poner en riesgo el equilibrio ecológico de la región, una campaña digital que ha sumado miles de firmas de ciudadanos que piden priorizar la conservación ambiental en el Caribe mexicano.

Para firmar y apoyar esta petición de Greenpeace, solo debes ingresar a: actua.greenpeace.org.mx/alto-turismo-depredador

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