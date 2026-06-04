César Cravioto receta "Ajolotius" a los que quejan de los cambios en la CDMX

El secretario de Gobierno en la Ciudad de México, César Cravioto recomendó a las personas que se quejan de los cambios que se están haciendo en la demarcación para el Mundial 2026, que tomen un jarabe para la tos llamado "Ajolotius".

En un video que publicó en sus redes sociales bromeó con la coincidencia del nombre del jarabe y los ajolotes que han pintado en la Ciudad.

"Hoy fui a la farmacia porque tengo un poco de tos me recetaron este jarabe "Ajolotius". Se lo recomiendo a todos los que la hacen de tos de que estamos pintando la Ciudad, que si los ajolotes por todos lados, miren hasta un jarabe Ajolotius y justamente es recetado para los que tienen tos", señaló.

Y cerró su video diciendo a la gente que en lugar de "hacerla de tos" que consuman el jarabe.

Para los que la hacen de tos por la #transformación de la ciudad ¡aquí les tengo el remedio perfecto! pic.twitter.com/ioXQsTZfIh — César Cravioto (@craviotocesar) June 5, 2026