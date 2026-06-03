¿Cuáles son las demandas de la CNTE? Este es su pliego petitorio

Conoce las demandas que hay detrás de las manifestaciones magisteriales de la CNTE
DEMANDAS DE LA CNTE.
Actualmente la CNTE mantiene paro nacional indefinido en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Conoce las demandas que hay detrás de las manifestaciones magisteriales de la CNTE
Por: Citli Toribio
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva 10 días manifestándose en la Ciudad de México con diferentes plantones y bloqueos viales. Los contingentes suelen ser conformados por maestros de diferentes lugares de la república mexicana, que exigen el cumplimiento de diversas demandas desde hace años.
Pero antes de enojarte y maldecir las manifestaciones que provocan que llegues tarde a cualquiera de tus destinos, es importante conocer las demandas detrás de tantas manifestaciones y exigencias por parte de los trabajadores de la educación en México.
Actualmente la CNTE mantiene paro nacional indefinido en la Ciudad de México y se mantienen una serie de jornadas de protestas. En la mayoría de ellas, se busca el cumplimiento de las siguientes demandas:
En promedio y dependiendo de si laboran en sector público o privado, el nivel educativo y la plaza que ocupen, los maestros de educación básica en México ganan:
DEMANDAS DE LA CNTE.
Actualmente la CNTE mantiene paro nacional indefinido en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
DEMANDAS DE LA CNTE.
Exigen la eliminación del esquema de Afores y eliminar la actual Ley del ISSSTE para volver a un régimen solidario, como los anteriores. Argumentan que el esquema de cuentas individuales perjudica las pensiones de los docentes y exige eliminar el cálculo en UMA.
Rechazo as las evaluaciones y lineamientos heredados de sexenios anteriores.
Desaparición de la USICAMM al considerar que el sistema de evaluación actual es injusto y punitivo, que vulnera sus derechos laborales y salariales.
Basificación inmediata para trabajadores temporales y reinstalación de maestros despedidos.
La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum aseguró que algunas de sus demandas pueden cumplirse, pero que otras salen del presupuesto federal.