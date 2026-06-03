¿Cuáles son las demandas de la CNTE? Este es su pliego petitorio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva 10 días manifestándose en la Ciudad de México con diferentes plantones y bloqueos viales. Los contingentes suelen ser conformados por maestros de diferentes lugares de la república mexicana, que exigen el cumplimiento de diversas demandas desde hace años.

Pero antes de enojarte y maldecir las manifestaciones que provocan que llegues tarde a cualquiera de tus destinos, es importante conocer las demandas detrás de tantas manifestaciones y exigencias por parte de los trabajadores de la educación en México.

Actualmente la CNTE mantiene paro nacional indefinido en la Ciudad de México y se mantienen una serie de jornadas de protestas. En la mayoría de ellas, se busca el cumplimiento de las siguientes demandas:

Aumento del 100% directo al salario base

En promedio y dependiendo de si laboran en sector público o privado, el nivel educativo y la plaza que ocupen, los maestros de educación básica en México ganan:

Sector Público (Plazas Federales/SEP): Un maestro con base oficial percibe un ingreso promedio que oscila entre los $16,000 y $17,700 pesos mensuales. Esta cantidad puede variar y aumentar a partir de los tabuladores actualizados y los incrementos salariales anuales anunciados por la Secretaría de Educación Pública.

Un maestro con base oficial percibe un ingreso promedio que oscila entre los y pesos mensuales. Esta cantidad puede variar y aumentar a partir de los tabuladores actualizados y los incrementos salariales anuales anunciados por la Sector Privado: Los sueldos en colegios particulares suelen ser inferiores al promedio formal, variando ampliamente por institución, pero registrando bases más cercanas a los $7,000 a $10,000 pesos al mes.

Los sueldos en colegios particulares suelen ser al promedio formal, variando ampliamente por institución, pero registrando bases más cercanas a los $7,000 a $10,000 pesos al mes. Variación por Nivel: Los sueldos también escalan ligeramente dependiendo del grado. Los profesores de preescolar suelen promediar $7,300pesos, primaria $7,800 pesos, y secundaria $9,200 pesos, siempre y cuando no se consideren las compensaciones completas de base.

Los sueldos también escalan ligeramente dependiendo del grado. Los profesores de preescolar suelen promediar $7,300pesos, primaria $7,800 pesos, y $9,200 pesos, siempre y cuando no se consideren las compensaciones completas de base. Diferencias Estatales: El ingreso fluctúa fuertemente según la región. Por ejemplo, entidades como Baja California Sur o Nayarit presentan medias que superan los $12,000 pesos mensuales, mientras que en otras el tabulador promedio ronda los $7,000 pesos mensuales.

DEMANDAS DE LA CNTE.

Actualmente la CNTE mantiene paro nacional indefinido en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Sistema de pensiones

Exigen la eliminación del esquema de Afores y eliminar la actual Ley del ISSSTE para volver a un régimen solidario, como los anteriores. Argumentan que el esquema de cuentas individuales perjudica las pensiones de los docentes y exige eliminar el cálculo en UMA.

Reformas educativas

Rechazo as las evaluaciones y lineamientos heredados de sexenios anteriores.

Control de plazas

Desaparición de la USICAMM al considerar que el sistema de evaluación actual es injusto y punitivo, que vulnera sus derechos laborales y salariales.

Estabilidad laboral

Basificación inmediata para trabajadores temporales y reinstalación de maestros despedidos.

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum aseguró que algunas de sus demandas pueden cumplirse, pero que otras salen del presupuesto federal.