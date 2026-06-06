¿Quién es la mujer que pide INE a las personas para poder acceder al Zócalo? Esto sabemos

En redes sociales comenzó a hacerse viral videos de una mujer que se colocó en una de las entradas al Zócalo de la Ciudad de México y comenzó a pedir identificaciones oficiales a las personas que querían ingresar.

Un medio de comunicación la intentó entrevistar, ya que se encontraba haciendo un reportaje sobre los trabajos de preparación para el Mundial 2026.

Primero se acercó con un policía que le explico que el primer de cuadro del Zócalo se encontraba cerrado debido a que estaban instalando infraestructura para los fan fest, pero que por esa puerta, podría entrar ir con rumbo a la calle Madero.

De inmediato, se acerca con una mujer que se encontraba pidiendo y revisando las credenciales, regresa con el policía para preguntar quién era ella y responde: "No sé, nos la mandaron".

Entonces el reportero va con la mujer a preguntarle quién es, de qué dependencia viene y por qué se encuentra revisando identificaciones de los ciudadanos y ella responde: "me puse aquí sola porque no tenía nada más que hacer".

Bautizan en redes a mujer que pide identificaciones para ingresar al Zócalo capitalino como #ladynotengonadaquehacer

Al ser cuestionada por @MarcoCampillo7 esto dijo pic.twitter.com/fFuRkA6jYv — Meganoticias.MX Oficial (@Meganoticias_MX) June 5, 2026

¿Quién es la mujer que pide INE para entrar al Zócalo?

Tras la difusión de este video, en redes sociales comenzaron a surgir nombres de quien sería la apodada #LadyNoTengoNadaQueHacer y detallaron que se trata de María Fernanda Islas Mier o Azucena María Fernanda Islas Mier.

Además, medios como El Universal la identifican como cercana a la ex lideresa Alejandra Barrios Richard y que es una comerciante con muchos años de trayectoria.

También se le identifica como una de las personas de mayor confianza de la actual lideresa de los ambulantes y diputada local Diana Sánchez Barrios.

El Gobierno de CDMX presentó una nueva Unidad de Protección Ciudadana en el Centro Histórico, con mando único, 686 elementos y 45 patrullas para reforzar la vigilancia en una de las zonas más transitadas de la ciudad. ? pic.twitter.com/YAuApiPg7X — LA PRENSA (@laprensaoem) May 28, 2026

Y se le ha visto con funcionarios del Gobierno capitalino, por ejemplo en mayo de 2026 fue vista en la presentación de la Unidad de Protección Ciudadana en el Centro Histórico.

Hasta el momento, ningún funcionario de la CDMX o de alguna alcaldía ha salido a aclarar por qué la mujer pudo colocarse en los accesos del Zócalo a decir quién entra y quién no en el espacio público.