Más de mil policías destituidos y 54 detenidos: así fue la depuración de la SSC en CDMX

La depuración de la Policía de la Ciudad de México dejó como resultado más de mil elementos destituidos y 54 agentes detenidos desde el inicio de la actual administración, una estrategia con la que el Gobierno capitalino busca combatir la corrupción al interior de la corporación y fortalecer la capacidad institucional para sostener la reducción de los delitos de alto impacto y los homicidios en la capital del país.

Informe de depuración y sanciones en la Policía capitalina

Durante la presentación del Informe Mensual de Seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que entre el 5 de octubre y el 30 de junio la Comisión de Honor y Justicia aplicó 3 mil 672 correctivos disciplinarios, destituyó a mil cinco policías, ordenó 563 cambios de adscripción, 16 cambios de comisión y 50 suspensiones. Además, 54 elementos fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión por hechos probablemente constitutivos de delito.

Afirmó que el combate a la corrupción se mantiene como uno de los ejes prioritarios para fortalecer a la corporación, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene una política de cero tolerancia frente a las conductas que violen los protocolos de actuación policial, vulneren los derechos de la ciudadanía o desacrediten la labor de la institución.

Acciones contra corrupción y fortalecimiento institucional

Explicó que las investigaciones internas, los procedimientos disciplinarios y las acciones penales buscan separar de la corporación a los elementos que incumplen la ley y preservar la confianza en la policía capitalina.

Señaló que la depuración no se limita a sancionar faltas administrativas, sino que también contempla la presentación de denuncias y la ejecución de órdenes de aprehensión contra policías presuntamente involucrados en delitos.

Indicó que el objetivo es impedir que actos de corrupción o conductas ilícitas comprometan la estrategia de seguridad y garantizar que las tareas de combate a la delincuencia sean realizadas por elementos sujetos a mecanismos permanentes de supervisión, control y rendición de cuentas.

Vázquez Camacho aseguró que el fortalecimiento interno de la corporación ha ido de la mano de la ofensiva contra los grupos criminales que operan en la capital. En ese mismo periodo fueron detenidas 11 mil 223 personas por delitos de alto impacto, entre ellas mil 295 presuntos integrantes de organizaciones criminales, lo que permitió desarticular 43 células delictivas.

Dijo que tan sólo en junio fueron capturados integrantes de La Unión Tepito y del Cártel Nuevo Imperio, además de cuatro objetivos prioritarios considerados generadores de violencia, entre ellos Alberto "El Virus", señalado como líder de una facción del Cártel Nuevo Imperio; Erick "El Gato", segundo al mando de esa organización; Ulises, presunto integrante de La Unión Tepito, y Giovanni "La Muñeca", relacionado con el homicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Ximena Guzmán y José Muñoz.

Como parte de esa estrategia, Vázquez Camacho dijo que también fueron asegurados mil 721 kilogramos de marihuana, 226 kilogramos de cocaína, 92.7 kilogramos de metanfetamina, 15.2 kilogramos de cristal, 3 mil 63 armas de fuego, más de 10 mil cartuchos, 6 mil 717 vehículos, mil 26 motocicletas desvalijadas y más de 19 mil toneladas de autopartes.

De acuerdo con las cifras que presentó la administración local, junio cerró como el mes con menos homicidios de los últimos 15 años, con una reducción de 57 por ciento respecto a 2018 y una baja acumulada de 31 por ciento en homicidio doloso desde el inicio de la administración. Además, los delitos de alto impacto disminuyeron 64 por ciento frente a 2019 y 8 por ciento respecto al primer semestre del año anterior.

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