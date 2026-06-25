Colombianos detenidos por robar celulares en celebraciones mundialistas en Reforma

La celebración por la victoria de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo también dejó varias detenciones en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la captura de dos ciudadanos colombianos, identificados como Jennifer Beltrán y Alfredo Rojas, quienes presuntamente participaron en el robo de teléfonos celulares durante los festejos realizados en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con el reporte oficial, policías que participaban en el operativo de vigilancia fueron alertados por un ciudadano que denunció el robo de su teléfono. Tras la denuncia, los oficiales ubicaron a los presuntos responsables y les realizaron una inspección preventiva.

Durante la revisión, los elementos de la SSC aseguraron varios teléfonos celulares que, presuntamente, habían sido sustraídos momentos antes entre la multitud.

Afición mexicana da ejemplo



Tras las celebraciones por la victoria del Tri, aficionados fueron captados recogiendo la basura en la zona, en contraste con festejos anteriores donde se señaló la acumulación de desechos.



Especial pic.twitter.com/K9dg0wS2qw — Ovaciones (@ovaciones) June 25, 2026

Las autoridades señalaron que los dispositivos eran ocultados envueltos en papel aluminio, una práctica que presuntamente busca dificultar el rastreo mediante las funciones de geolocalización de algunos equipos.

Tras el aseguramiento, Jennifer Beltrán y Alfredo Rojas fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron mientras miles de aficionados celebraban la clasificación de México tras concluir su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Colombianos disfrazados de mexicanos:



Andaban robando teléfonos celulares durante el festejo de la Afición en Paseo de la Reforma.



Inteligencia de @SSC_CDMX detuvo a Alfredo Rojas y Jennifer Beltrán y recuperó un celular.



Fueron reclutados y colocados en hoteles. pic.twitter.com/3jcLuMNtuN — Antonio Nieto (@siete_letras) June 25, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo especial de vigilancia en distintos puntos de la capital, particularmente en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, donde se concentró la mayor parte de los festejos.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado si existen más personas relacionadas con este caso ni el número exacto de teléfonos recuperados durante la detención.