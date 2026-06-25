Jennifer Beltrán y Alfredo Rojas son dos colombianos que se mimetizaron con camisetas de la selección para robar en Reforma
Colombianos detenidos por robar celulares en celebraciones mundialistas en Reforma
Por: Saúl Cano
La celebración por la victoria de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo también dejó varias detenciones en la Ciudad de México.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la captura de dos ciudadanos colombianos, identificados como Jennifer Beltrán y Alfredo Rojas, quienes presuntamente participaron en el robo de teléfonos celulares durante los festejos realizados en Paseo de la Reforma.
De acuerdo con el reporte oficial, policías que participaban en el operativo de vigilancia fueron alertados por un ciudadano que denunció el robo de su teléfono. Tras la denuncia, los oficiales ubicaron a los presuntos responsables y les realizaron una inspección preventiva.
Durante la revisión, los elementos de la SSC aseguraron varios teléfonos celulares que, presuntamente, habían sido sustraídos momentos antes entre la multitud.
Las autoridades señalaron que los dispositivos eran ocultados envueltos en papel aluminio, una práctica que presuntamente busca dificultar el rastreo mediante las funciones de geolocalización de algunos equipos.
Tras el aseguramiento, Jennifer Beltrán y Alfredo Rojas fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes.
Los hechos ocurrieron mientras miles de aficionados celebraban la clasificación de México tras concluir su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo especial de vigilancia en distintos puntos de la capital, particularmente en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, donde se concentró la mayor parte de los festejos.
Hasta el momento, la autoridad no ha informado si existen más personas relacionadas con este caso ni el número exacto de teléfonos recuperados durante la detención.
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