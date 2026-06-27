Detienen a hombre que agredió a un turista en Tepito

La Secretaria de Seguridad de la Ciudad de México (SSC) informó que detuvo a una persona presuntamente responsable de haber intimidado a una persona con un arma punzocortante en las calles de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En un comunicado, las autoridades de la CDMX, dijeron que luego de las denuncias hechas en redes sociales en donde diversos medios, incluído Ovaciones, compartieron el momento de la agresión, las autoridades se dieron a la tarea de buscar al presunto responsable.

"Derivado de la denuncia, los oficiales incrementaron los recorridos de seguridad en dicha demarcación y, al circular por la calle Privada de Zaragoza, en la colonia Buenavista, los uniformados fueron requeridos por una mujer de 30 años", señaló.

La ciudadana refirió que un sujeto que se encontraba metros adelante la amagó con una navaja y la despojó de dinero en efectivo, por lo que rápidamente los uniformados le dieron alcance y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron el objeto punzocortante y un billete.

Al ser reconocido por la denunciante, el hombre de 43 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

Cabe señalar que, al verificar sus datos y vestimenta, se supo que el detenido está posiblemente relacionado con la intimidación a un turista ocurrida durante un festejo en la misma alcaldía, que fue denunciada en un video difundido en redes sociales.