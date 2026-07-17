Hasta 66 mil mdp: la millonaria derrama que dejaría el Mundial en la Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la derrama económica por el Mundial de Futbol podría rondar entre los 44 mil millones de pesos y que podría llegar hasta los 66 mil millones de pesos, al considerar las transacciones que se hicieron en efectivo.

Derrama económica y empleo formal en la CDMX

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, precisó que de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de mayo a junio se crearon 100 mil 756 empleos formales solo en la capital.

A su vez, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que junio fue el mejor mes para el empleo formal en la historia de la CDMX y mencionó que la inflación fue del 3.4%, por primera vez en varios meses, se situó por debajo del 4%.

Turismo y gasto internacional durante el Mundial

La mandataria capitalina también aseguró que el gasto de los turistas internacionales creció en un 61% durante la fiesta mundialista, de acuerdo a los registros del banco BBVA, lo que refleja que los visitantes encontraron múltiples atractivos en la Ciudad.

"La ciudad dejó la sensación de que merecía más partidos, tenemos el festival futbolero más grande y más visitado", dijo.

En conferencia de prensa la mandataria explicó que la inflación fue de 3.4%, muy cerca del objetivo planteado por el Banco de México.

Acotó que por primera vez en varios meses la inflación se sitúa por debajo del 4%. Cuando inició nuestro gobierno, la inflación estaba casi en 5%, en 4.76%, hoy está casi un punto y medio porcentual por debajo.

La secretaria de Turismo, Alejandra Fraustro, dijo por su lado que del primero de junio al 15 de julio, llegaron a la capital un total de cuatro millones de turistas y el hospedaje alcanzó un millón 600 mil personas en hoteles, un millón 353 mil en plataformas digitales y otro millón 46 mil con familiares y amigos.

Acotó que además la ciudad de México llegó a otro mercado y ahora se espera que regresen con sus familias, como lo han mostrado las encuestas, incluso este propio verano y anticipó que este verano será muy bueno para la capital.

"Para el siguiente año, ya hay búsquedas en intención de viaje que se incrementan en un 61%, esto revierte lo que ocurre normalmente en grandes eventos deportivos, donde por lo general, después de qué termina el turismo cae, pero para nosotros aumenta pues ahora ya conocen las maravillas que hay en la ciudad", dijo.

Asimismo, llegaron turistas de más de 80 países que fueron atendidos en los festivales futboleros, en la Aldea Global, en el Zócalo, en las rutas turísticas y en la última milla en el Estadio Ciudad de México.